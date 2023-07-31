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新北農業局推水保輔導　擴大15區巡迴講習宣導

▲新北農業局推水保輔導 擴大15區巡迴宣導。（圖／新北市農業局提供）

▲新北水保服務團現勘提供免費專業意見及技術輔導。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了加強新北市民對水土保持之觀念，新北市政府農業局前往各區巡迴講習，向民眾講解水土保持法規、水土保持處理、維護方式與概念，讓各位市民朋友都能夠接觸到水土保持相關知識，今年已經在板橋、雙溪等10區進行宣導服務，後續將於8月9日前往深坑區公所進行宣導，今年將巡迴宣導擴至新北市15區。

除了水保服務團巡迴講習實體活動，也透過「農地挖呀挖，水保就靠他」詼諧幽默的創意影片(https://reurl.cc/65e976)宣導水土保持知識，也讓民眾知道市府透過水保專業技術的技師提供免費水土保持專業諮詢，每周一、四固定於新北市府大樓提供駐點服務解答民眾水保相關問題，技師也會親自到現場直接輔導民眾，以簡單的水土保持處理方式，如小規模整地及簡易砌石擋土牆，讓民眾農耕之際也同時做好水土保持。

▲新北農業局推水保輔導 擴大15區巡迴宣導。（圖／新北市農業局提供）

▲為了加強新北市民對水土保持之觀念，新北市農業局前往各區巡迴講習。

新店有位陳先生從爺爺那繼承了農地，原先農地因為排水問題導致土壤流失進而荒廢，讓陳先生感嘆坐擁土地卻無力運用，浪費祖輩心血，某天透過新北市水保服務團講習會才知道水保服務團提供免費專業意見及技術輔導。

經服務團張凱勛技師諮詢，到現場勘查後發現陳先生的農地一側地勢較陡，雨水加上農作會導致土壤沖蝕進而使地力下降，嚴重沖刷時也可能會影響到鄰居房舍，因此技師建議以因地制宜的生態工法於邊坡施作砌石擋土牆，穩定農地坡腳。

▲新北農業局推水保輔導 擴大15區巡迴宣導。（圖／新北市農業局提供）

▲透過「農地挖呀挖，水保就靠他」詼諧幽默的創意影片宣導水土保持知識。

其中，砌石材料的粗糙性及多孔性可以加強農地排水效率，自然的工法也盡量保持土地原貌，讓生物維持原有的棲息空間，具有生態效益，也減少工程施作的碳排放量及工程材料花費。在輔導過後陳先生非常感謝水保服務團張凱勛技師的協助，未來可以放心耕作。

農業局長李玟表示，民眾如有山坡地開發或水土保持處理及維護的相關問題，可立即透過「新北市政府農業局」官網線上預約或於每周一、四上午撥打免費諮詢專線：02-2965-9930，由水保服務團電話回復或現勘協助解答問題，或上「山寶妹」臉書粉專了解巡迴宣導地點、內容和資訊，歡迎多加利用。

▲新北農業局推水保輔導 擴大15區巡迴宣導。（圖／新北市農業局提供）

▲以生態工法於邊坡施作砌石擋土牆，穩定農地坡腳，加強農地排水效率。

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