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復刻阿美傳統家屋　新北市圖汐止分館體驗原鄉文化

▲復刻阿美傳統家屋 新北市圖汐止分館展現原鄉文化。（圖／新北市立圖書館提供）

▲8月1日是原住民族日，汐止大同分館推出「看見都市原住民」系列活動。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

8月1日是原住民族日，汐止樟樹灣，是北部具規模且集居的都市原住民聚落，也是都市阿美族的大本營，為了讓都市地區的原住民朋友能更認識自己的文化以及對身分的認同感，新北市立圖書館汐止大同分館特別於8月份推出「看見都市原住民」系列活動，並且復刻阿美族傳統家屋，搭配「山光社區」歷史與生活影像回顧展。

新北市立圖書館王錦華館長表示，汐止是新北市原住民人口第三多的行政區，「山光部落」是位於汐止的都市阿美族社區，民國60年代，第一批花蓮、台東的阿美族人，從部落遷移到都市謀生、發展，於樟樹灣落地生根，並自力建造了山光部落，因此成為大台北地區最大的一個原住民移民社區。

▲復刻阿美傳統家屋 新北市圖汐止分館展現原鄉文化。（圖／新北市立圖書館提供）

王錦華說，都市和原鄉有著截然不同的生活樣態，在都市成長的原住民孩子，對自己的族群文化經常是一知半解，為了讓都市的原住民孩子不與部落生活脫節，汐止大同分館特別設置原住民文化學習教室與原住民圖書專區，除了讓在都市成長的原住民新生代能透過與族群的連結，認同與維繫原住民文化，也讓社會大眾可以親近原民文化，增進不同文化之間的對話。

汐止大同分館「看見都市原住民」系列活動，從8月1日起展開至8月31日止，活動包括「山光社區」歷史與生活影像回顧展，除了透過照片記錄讓族人能緬懷都市遷移的奮鬥過程，讓大家知道「山光社區」的發展歷史，以及原住民從各自部落到都市發展的過程。同時復刻阿美族傳統家屋，並且搭配主題書展與阿美族文物，現場還可以免費享用阿美族人視為珍品，只有在重要祭典時，才供作宴客用的紫米茶。民眾看展並借閱原民圖書5本，還可以獲得阿美族家屋DIY乙份；借閱10本可獲得原鄉車票書籤乙張。

另外，8月4日「原民遷移話足跡」講座暨經驗交流座談會，將告訴大家從原鄉到他鄉的遷移與土地開發的故事；8月5、6日「阿美族手工藝體驗」，將帶大家手作阿美族毛球吊飾、十字繡手機背帶、以及藤編餐墊，自製風格「原」味手工藝；8月12日、8月26日原民繪本故事活動，則帶孩子唱族語歌謠，透過閱讀認識部落的傳統智慧 。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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