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基隆越南語沉浸式樂學夏令營　副市長邱佩琳親臨感受精彩文化

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為了讓學生透過教學互動，快速體驗跨國多元文化的內涵，今年暑期首度開辦新住民語文樂學夏令營活動，第二梯次「越南語沉浸式樂學夏令營」從今（27日）起在南榮國小英語情境教室舉行，總計有30位學員參加，由越語老師劉秀鴛、范氏霞倪聯合授課，副市長邱佩琳更到場親自感受精彩的越南文化。

▲基隆越南語沉浸式樂學夏令營 副市長邱佩琳親臨感受精彩文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆越南語沉浸式樂學夏令營，副市長邱佩琳入班實作越式摩摩喳喳。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市教育處表示，在新南向政策多個國家裡，越南和本市關係最為密切，不只越南美食遍佈在基隆的大街小巷，我們的中小學校園裡，也經常出現母國越南籍二代的身影，基隆市111學年東南亞七國的新住民子女國中小學生計833人，母國越南籍的學生就佔了7成。

▲基隆越南語沉浸式樂學夏令營 副市長邱佩琳親臨感受精彩文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆副市長邱佩琳致詞。

教育處說，為了讓學員更進一步了解越南文化的精華，來自越南的老師設計了相當有趣的課程，以沉浸式樂學的教學方法，希望學員們充分體驗到特有的文化多樣性。另外，營隊的課程包含初階的越南語文教學，從問候語與數字開啟參與學生對異國語文的興趣，還有越式童玩拍拍球DIY、越式美食春捲與摩摩喳喳製作以及文化導覽等。

參與的孩子們也表示，「很開心體驗到跟平常生活不一樣的玩具與食物，也更加認識越南這個國家，希望有機會也可以親自去拜訪！」相當特別的是，副市長邱佩琳副更親蒞臨營隊現場，與每一位同學一起製作越式摩摩喳喳，一同體驗異國文化風情，透過具體行動表達本市對新住民文化的認同與關懷。

▲基隆越南語沉浸式樂學夏令營 副市長邱佩琳親臨感受精彩文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱佩琳入班與學員一起實作越式摩摩喳喳。

副市長邱佩琳表示，基隆是一個深度國際化、多元化的都市，我們應該善用本身資源，加速培養市民認識並欣賞新住民文化，成為社會的新力量，進而培養成為國際視野及多語能力人才。市府將以不同族群的語言文化作為核心，並結合在地風俗人文特色，規劃兼具趣味與教育功能的課程，吸引學生主動學習並體驗新住民文化的精髓。

教育處表示，除了7月份辦理泰國、越南沉浸式樂學夏令營2梯次營隊之外，第3彈「印尼語沉浸式樂學夏令營」將於8月10日至11日在七堵國小接力上場，讓小朋友們可以利用暑假期間，再更進一步認識東南亞文化之美。

▲基隆越南語沉浸式樂學夏令營 副市長邱佩琳親臨感受精彩文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱佩琳和學員一起品嚐手作冰品。

▲基隆越南語沉浸式樂學夏令營 副市長邱佩琳親臨感受精彩文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱佩琳與學員們大合照。

▲基隆越南語沉浸式樂學夏令營 副市長邱佩琳親臨感受精彩文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

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