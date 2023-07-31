他列謝典林退黨6大政治意義　「會有更多實力派加入郭台銘陣營」

▲國民黨籍彰化縣議長謝典林深夜宣布退出國民黨。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

彰化縣議會議長謝典林力挺鴻海集團創辦人郭台銘參選總統，31日凌晨透過臉書宣布退出國民黨，投下震撼彈。對此，時事評論員李正皓就在臉書分析謝典林退黨的六大政治意義，表示只是第一張骨牌，未來會有更多的實力派人物退黨加入郭台銘陣營。

李正皓直言，「不用懷疑了，彰化縣議長謝典霖的退黨就是郭台銘陣營進軍2024年總統大選的攻擊號角」，他舉出，謝典霖的聲明文末寫道「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵」，他提到，這段文字是不是感覺有點熟悉？因為這段文字出自2019年郭台銘的退黨聲明的開場，下一句是「但在理智上，我知道我正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事。」

對此，李正皓分析謝典林退黨的六大政治意義。第一，他認為，謝典霖的退黨只是第一張骨牌，未來會有更多的實力派人物退黨加入郭台銘陣營；第二，這宣示了郭台銘陣營過去兩個月的戰略模糊策略轉向，未來將轉成戰略清晰，在選戰中不再打曖昧模糊仗；第三，戰略模糊的空間沒了，國民黨的小雞也將強迫選邊站，一邊是九十二億股利怎麼花，另一邊是挺著胸膛倒下，這個選擇很艱難。

第四，李正皓表示，國民黨主席朱立倫的角色更加重要，只要朱立倫的天秤正式傾向非綠整合，侯金體制再怎麼打死不退也無力回天；第五，對民眾黨總統參選人柯文哲是重傷，民調未來一去不復返，唯一的活路是坐下來與郭台銘談整合。

第六，李正皓指出，這對對民進黨來說「短多長空」，短期非綠陣營網內互打民進黨總統參選人賴清德民調可得利，但如果非綠陣營真的整合成功，總統大選將進入最血腥的短兵相接割喉戰，賴清德陣營需小心。