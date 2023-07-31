訪日首站到東京媽祖廟就拔樁？　侯友宜：詹董是僑界響噹噹人物

▲侯友宜訪日首站到東京媽祖廟參拜 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／日本報導

國民黨總統候選人侯友宜今（31）日展開為期三天的日本訪問行程，抵達日本的首站，侯就先參訪日本東京媽祖廟，由東京媽祖廟董事長詹德薰親自接待。不過，詹4月已答應擔任民進黨總統參選人賴清德的顧問，上個月又牽著民眾黨主席柯文哲的手喊「凍蒜」，外界好奇，侯是否想再挖牆腳？對此，侯受訪時表示，詹是日本華僑界響噹噹的人物，五十幾年來幫助很多人，很多好朋友來日本都會來找他。

侯友宜前往日本訪問首站先參拜東京媽祖廟，抵達現場時，侯與詹等人先進行閉門會談，隨後待記者抵達現場後，一行人則開始進行參拜，現場僑界支持者則高喊「侯友宜凍蒜、侯總統好」。

會後受訪時，媒體問到，詹德薰剛剛也緊握侯的手，高喊凍蒜，未來會不會請他當顧問？侯友宜說，詹德薰熱心公益，尤其在日本僑界裡面非常照顧台灣人、華人，他在外交、經濟上幫助很多人，以詹的德高望重，未來一定能在日本做更多事、幫助更多人。

媒體問到，柯文哲上個月也來媽祖廟，是否是在複製柯的行程？侯友宜說，詹德薰跟很多台灣人好朋友很熟悉，也是台灣人非常敬重、在日本華僑界響噹噹的人物，五十幾年來幫助很多人，很多好朋友來日本都會來找他。

媒體追問，這樣是在拔樁嗎？侯友宜笑說，都是朋友，一起為中華民國努力。隨後媒體則問詹德薰，若侯找他當顧問，他願意嗎？詹笑說，「有邀請的話當然會」媒體再問，希望誰當選？詹再說，「恩…要選的那天，票投下的時候就會自己決定」。



