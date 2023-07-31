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社會 社會焦點 保障人權

29歲賓士男超車撞進騎樓　氣囊爆開4輕傷...車上乖客嚇破膽

記者陳宏瑞／高雄報導

黃姓男子（29歲）昨（30）日深夜11時駕駛賓士車行經高雄某處路口時，疑似準備超車，卻沒注意到路口有輛轎車準備左轉，黃男在閃躲時失控撞進路邊，氣囊爆開，並波及停在路旁的黑色豐田轎車，車禍導致賓士車上4人都受到輕傷，所幸沒有大礙。警方調查黃男沒有酒駕，詳細事故原因及責任歸屬仍有待進一步釐清。

▲▼新興車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲賓士車超車不慎撞進騎樓，波及另一台轎車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼新興車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲賓士車超車不慎撞進騎樓，波及另一台轎車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

轄區新興分局表示，30日晚上11時40分許，在新興區忠孝一路、大同一路路口發生車禍，黃男駕駛一台賓士C200轎車沿忠孝一路南往北直行，行經路口時，疑因未注意到車前有一台白色轎車準備左轉，超車不慎而失控駛上路旁民宅騎樓，並波及停放車輛，經救護人員到場確認，車上駕駛黃男與其餘3名乘客均無明顯傷勢，僅有輕微擦挫傷，但飽受驚嚇。

▲▼新興車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲賓士車超車不慎撞進騎樓，波及另一台轎車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警依規定實施酒測後，確認駕駛黃男無酒精反應，後續並聯繫遭此車禍波及的薛姓車主（62歲）到場協助處理，車禍肇事責任，後續由交通大隊進一步調查釐清。

新興分局呼籲，民眾行駛路口時，務必減速慢行，並注意各方人車狀況，本分局會持續加強易肇事路口之巡邏及違規取締，以維用路人交通安全。

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