「黨中央應全力挽回謝典林」　連勝文：新朋友不會比老朋友實在

▲國民黨副主席連勝文接受黃光芹專訪。（圖／品觀點-觀點芹爆戰提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨籍彰化縣議長謝典林今（31）日凌晨在臉書宣布退出國民黨，被解讀為鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統鋪路。對此，國民黨副主席連勝文中午受訪時，呼籲黨中央應全力挽回謝典林，更意有所指地表示，3代交情絕對抵得上一些新認識的新朋友，「新朋友可能很炫、很酷，但不會比我們這些老朋友來得實在。」

連勝文今日中午接受《觀點芹爆戰》專訪。談及謝典林退黨一事，連勝文表示，希望黨相關組織單位能全力挽回，力勸謝典林回來，他也透露，自己跟謝典林是認識多年的好友兼球友，「我早上還跟他講，我本來時差整個人昏昏沉沉，看到你新聞整個人被嚇醒。」

連勝文表示，謝典林是講義氣的人，可能受到地方上壓力，或是一些其他方面評論，但謝典林是重感情的人，希望大家可以勸謝典林不要衝動，也不要因為一時壓力、不愉快而退黨，他也提到，自己跟謝衣鳳、謝典林兩姊弟都很熟，並意有所指地表示，3代交情、這麼多年的老朋友，絕對抵得上一些新認識的新朋友，「新朋友可能很炫、很酷，但不會比我們這些老朋友來得實在。」主持人黃光芹追問，謝典林的「新朋友」是否意指年紀長一些的人？連勝文則大笑不予回應。