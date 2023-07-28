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慈濟攜唐美雲、優人神鼓演繹　彰化體育館連續舉辦八場

▲▼慈濟邀表演藝術家包含唐美雲歌仔戲團、優人神鼓、演藝人員舉辦慈濟《無量義 法髓頌》經藏演繹，2023年7月28日下午首場演出。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予    圖／慈濟基金會提供

為呈現佛法之殊勝，結合慈濟救拔苦難的慈善足跡，慈濟邀表演藝術家包含唐美雲歌仔戲團、優人神鼓、演藝人員，結合慈濟志工、臺中慈濟醫院團隊共同舉辦慈濟《無量義 法髓頌》經藏演繹，將於2023年7月28日下午到7月30日晚連續八場，於彰化體育館演繹2500年前佛陀足跡，呈現慈濟每段志業歷史精髓、慈濟志工走入人群力行佛陀教義的付出，預計8場有超過1萬2千人次演繹，逾4萬多人次民眾參加。

2023年7月28日下午2點首場慈濟《無量義 法髓頌》經藏演繹展開，由2百多位法師帶領全體唱誦〈爐香讚〉、〈開經偈〉揭開法會，幕次包含佛陀足跡、悟道、《無量義經》三品、法華六瑞相、慈濟小行星、鐘鼓齊鳴…全體祈禱祝福圓滿謝幕。

▲▼慈濟邀表演藝術家包含唐美雲歌仔戲團、優人神鼓、演藝人員舉辦慈濟《無量義 法髓頌》經藏演繹，2023年7月28日下午首場演出。（圖／慈濟基金會提供）

每場約1千5百多人成就演繹：入經藏區738位、大愛之光區680位，舞台區1百多位表演藝術工作者包含唐美雲歌仔戲團、優人神鼓、演藝人員、肢體呈現人員…等，以音樂、戲劇、影像、肢體呈現，用藝術詮釋經典。

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彰化縣長王惠美提及，面對現在的極端氣候，證嚴法師其實長期以來就不斷地透過佛法、生活上的故事來告訴大家心靈淨化的重要性。適逢彰化縣建縣300周年，王惠美感恩慈濟選在彰化體育館辦理這場莊嚴的法會，也邀約所有鄉親蒞臨現場，共同來見證這一場由藝術結合慈濟人文所辦理的盛會。

▲▼慈濟邀表演藝術家包含唐美雲歌仔戲團、優人神鼓、演藝人員舉辦慈濟《無量義 法髓頌》經藏演繹，2023年7月28日下午首場演出。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟慈善事業基金會顏博文執行長感謝參與演出的藝術團體：所有參與者都以非常虔誠的心呈現佛陀的精神，以及證嚴上人所提倡的《無量義經》的精神。顏博文指出，慈濟從第57年邁向第58年，在全球留下大愛的足跡，上人更希望能夠藉由經藏演繹呈現慈濟人弘法利生的大愛精神。

優人神鼓創辦人劉若瑀分享：作為一個表演藝術團體的創辦人，長年一直希望在了解自己心性後，能再回歸跟藝術結合去探討生命。「現在有一個這麼好的機會，可以把我們想要去傳遞的事情，透過慈濟這麼有組織、有系統的呈現，感到非常榮幸。」劉若瑀指出：「當我們在為自己的藝術打拚、在琢磨的時候，原來慈濟已經為我們穩定了這個世界，穩定了臺灣的這個環境。」▲▼慈濟邀表演藝術家包含唐美雲歌仔戲團、優人神鼓、演藝人員舉辦慈濟《無量義 法髓頌》經藏演繹，2023年7月28日下午首場演出。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼慈濟邀表演藝術家包含唐美雲歌仔戲團、優人神鼓、演藝人員舉辦慈濟《無量義 法髓頌》經藏演繹，2023年7月28日下午首場演出。（圖／慈濟基金會提供）

唐美雲歌仔戲團團長唐美雲指出，身為證嚴法師的弟子，多年來一直有機會參與《法華經》的經藏演繹，證嚴上人有特別交代，這不是「演戲」，是「演繹」！這幾天的演出，就是一個大型的法會。有緣共聚在這個靈山法會上，相信大家生生世世必定都有發願而來。希望藉著這次的演繹可以讓佛法藝術化、藝術普及化，依循上人的指導，讓每一位來參與法會的人，如同進行了一場心靈的洗滌。

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