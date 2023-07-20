熱血建檔可救人一命　成功嶺阿兵哥熱烈響應

圖、文／慈濟基金會 林佳予

成功嶺新兵響應骨髓建檔救人一命！7月13日由醫護人員以及46位慈濟造血幹細胞關懷志工前往成功嶺軍事訓練基地宣導造血幹細胞驗血建檔的正確觀念，帶著一箱箱的驗血建檔的配備，有醫護耗材、血樣管、說明書、填寫資料等等配備，當天有562位新兵齊聚一堂，一起聆聽造血幹細胞驗血宣導。

身為醫務工作者的張晉銘知道救人的事一刻也不能等，向軍官提起到成功嶺宣導造血幹細胞建檔救人的想法，理念相投的軍官因此促成這段的好因緣。

「捐幹細胞如捐血一樣的簡單，只要你願意，就能讓更多寶貴的生命，得以移植重生。」造血幹細胞關懷志工王孟專在臺上解說驗血建檔的正確觀念。臺灣每年大約新增一千名血液病患等待幹細胞的配對，因此慈濟定期舉辦宣導活動及驗血活動，希望找到有緣人一起來驗血建檔配對。

曾玉琳是這一次負責活動的組長，她對這次的宣導相當認同。她覺得，新兵都還是18到22歲之間的年輕人，提早讓他們認識「救人一命無損己身」的觀念，付出行動，助他也助己。

「你們願不願意來救人？」宣導志工極力呼籲著。「我願意！」臺下好多阿兵哥都舉起手響應。年輕的羅書廷舉手呼應：「我平常都在捐血，建檔說不定可以多救一個人，當然是好事。」他原本以為抽血是在捐幹細胞，聽過志工解說後更清楚了，也趕緊挽袖抽血建檔。

另一位挽袖抽血者張允鴻說：「因為救人要及時，我更要身體力行！」

現場有好多位阿兵哥也熱烈響應，原本準備的諮詢服務桌椅不夠用，他們在座位上填寫，遇到問題舉手向志工詢問。年輕人的熱血湧動，這次建檔89管血樣，讓工作人員非常歡喜，也希望這些有活力的熱血，能盡快讓期待配對者的生命獲救。

慈濟骨髓幹細胞中心建立於1993年，由當時的衛生署委託慈濟建立，創建的主要意義是為了造福國內外的血液疾病患者，開創生命重生新契機。根據慈濟骨髓幹細胞中心資料，截至2023年6月底，30年來共有46萬6千多位登記志願捐贈者，今年登記尋求配對的病患有924位，今年在慈濟成功移植122例，需要更多登記志願捐贈者加入救人行列。

慈濟志工在全台各地的宣導建檔活動，隨時隨地都在。新兵挽袖抽出的10C.C.熱血，也讓人看見人性善良的光輝，在成功嶺發光發亮。