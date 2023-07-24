獨／4年前遭保母重摔致癱　女童展強力生命韌性！復健畫面曝

▲原被醫生診斷須終生透過鼻胃管餵食的陳姓女童，經護理人員照顧，進步到可自行咀嚼、吞嚥。（圖／生母提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區2019年發生一起震驚社會的郭姓保母虐童案，持有保母證照的郭女，因無法忍受時年僅1歲的陳姓女嬰哭鬧，竟情緒失控將其重摔且用力搖晃，造成女嬰腦部嚴重受創，當時醫師診斷往後只能透過鼻胃管餵食，終生無法復原。4年過去，女童近日復健影片曝光，在護理人員的悉心照顧下，女童已進步到可自行咀嚼、吞嚥，展現出生命的韌性，令人動容。

社會局表示，案件發生後，由慈濟醫院護理之家照護陳姓女童至今。護理之家透露，女童會用磨牙的方式嘗試咀嚼，喜歡吃小饅頭及薯條，但偶爾情緒激動，需要在頸部後方墊一條後毛巾，避免頸部受傷，且只要放歌給她聽，女童就會慢慢平靜。

▲護理人員協助女童吃零食小饅頭。（圖／生母提供）

回顧本案，郭姓保母2019年收托該名時年1歲的陳姓女嬰，同年6月間，郭女在太平區住處全天候照顧年幼的兒子及女嬰，因幫女童換尿布時，兒子哭鬧不已，她無法兼顧2個哭鬧小孩，一時情緒失控，竟猛力抱起女童搖晃再重摔在床墊，隨後離開。不久後，女童不再哭鬧，郭女再度進門驚見女童仰躺在地、毫無反應，趕緊將人送醫。

醫院檢查發現，重摔造成女童硬腦膜下出血、腦水腫、視網膜出血、左側尺骨骨折等，已達重傷害程度，且完全無法復原，發音只能發出毫無意義的單音，終生以鼻胃管進食。

▲女嬰遭郭姓保母重摔，造成硬腦膜下出血、腦水腫、視網膜出血、左側尺骨骨折等沿重傷勢。（圖／資料照）

此案在當時受到社會矚目，臉書直播平台「冠廷往事」的劉姓直播主得知保母租屋處後，竟率領直播平台的多名員工，直奔保母租屋處。期間劉男不斷在臉書直播，號召鄉民前往聚集，沒多久，保母租屋處的社區外就聚集數百人，要求郭女出來面對，還朝社區丟雞蛋、撒冥紙，更一度衝撞執勤員警。針對此部份，劉姓直播主等10餘人依妨害公務、聚眾強暴脅迫等罪，判刑6月到拘役45日不等的刑期，均可易科罰金，已定讞。

▲案發後引起民眾憤怒，包圍郭姓保母租屋處，大批警力到場維安。（圖／資料照）

至於郭姓保姆，審理時她辯稱長期睡眠障礙且有產後憂鬱，精神不佳才失控，請求從輕量刑，刑事部份，依傷害致重傷罪判刑6年8月確定。

民事部份，法官審酌醫院病情評估，認定女童終身須在護理之家照顧，依據內政部統計台中市簡易生命表，案發時女童年僅1歲多，平均餘命為83.14年，各種醫療看護費用約1697萬多元，加上成年後喪失勞動能力，依最低工資為684萬多元，及自2019年11月16日，依年息百分之5計算，加上女童母親150萬元精神撫慰金，及自2019年11月16日，依年息百分之5計算，合計2654萬餘元。