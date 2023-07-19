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10夯團「秒殺戲」巡演免費看！明華園搬睽違11年壓箱寶：演完倒1周

▲▼文化部集結台灣表演藝術10大天團，8月到12月將舉行10場「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」巡演免費欣賞。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部集結台灣表演藝術10大天團，8月到12月將舉行10場「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」巡演免費欣賞。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣表演藝術10大天團聚集！將從8月到12月，舉行10場「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」巡演免費欣賞，每一團都祭出空前傑作，包括躍演的秒殺戲《勸世三姊妹》、唐美雲歌仔戲團《天鵝宴》；明華園更帶來睽違11年的《超炫白蛇傳》，動員300人才能演出，孫翠鳳透露之前都「不敢演」，因為演完會「倒一個禮拜」。

▲▼文化部集結台灣表演藝術10大天團，8月到12月將舉行10場「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」巡演免費欣賞。（圖／記者林育綾攝）

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▲10大夯團率領，總共超過60個團隊，連續5個月在10縣市帶來10場演出。（圖／記者林育綾攝）

文化部為了疫後振興、振心表演藝術產業，特別在今年8月～12月舉行10場「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」巡演活動，每場次將由1個「台灣品牌團隊」或「TAIWAN TOP演藝團隊」演出經典劇目，並攜手5個傑出團隊輪番上陣演出，總共超過60個團隊參與，將以庄頭劇場形式，在全台10縣市巡演，讓民眾就近欣賞指標性團隊的劇場級演出。

10大夯團包含雲門舞集、明華園戲劇總團、FOCA福爾摩沙馬戲團、布拉瑞揚舞團、紙風車劇團、優人神鼓、阮劇團、朱宗慶打擊樂團、躍演、唐美雲歌仔戲團等。文化部長史哲也說，我們曾幾何時有台灣最經典的10個頂尖大團，全部集中在一系列，這次演出的劇碼，可以用8個字形容，「台灣經典、世代精選」。

首場8/5在雲林縣西螺大橋草坪廣場，由雲門舞集帶來廣受好評的《十三聲》，同時當日下午將由雲林縣在地的5個表演團隊，包括太日樂集、雲林愛樂室內合唱團、吳萬響掌中劇團、真雲林閣掌中劇團、樂耕農室內樂團輪番表演。

▲▼文化部集結台灣表演藝術10大天團，8月到12月將舉行10場「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」巡演免費欣賞。（圖／記者林育綾攝）

▲孫翠鳳（中）透露，《超炫白蛇傳》需要動員300人才能演出，是明華園暌違11年演出的作品。。（圖／記者林育綾攝）

而8/26將由明華園歌仔戲團，在嘉義的太保縣府廣場帶來睽違11年的作品《超炫白蛇傳》，當家台柱孫翠鳳表示，之前劇團很久不敢演這齣，原因是「演完會倒一個禮拜」，包含副團都要一起加入排練，大家都不能接其他案子。

為什麼稱為《超炫白蛇傳》？孫翠鳳說，明華園曾經演這齣時，台下觀眾多達10萬人，而這次除了把古老的白蛇傳改編為現代思維，還會加入現代科技，讓音效、舞台效果都非常震撼，白蛇是「蛇女王」，還能看見京劇精華放到歌仔戲的創意，歌仔戲就像海綿一樣能夠吸收優勢。

此外，還有能夠360度轉動的三頭龍道具，白蛇、青蛇也會在高空開打，這場演出估計至少動員300人才能完成，可說是「一生一定要體驗看一次」的演出，初步估計觀眾至少有3.5萬人，對嘉義縣政府壓力應該很大，要讓這麼多人潮進場、散場，還有交通管制，是一大考驗。

▲▼文化部集結台灣表演藝術10大天團，8月到12月將舉行10場「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」巡演免費欣賞。（圖／記者林育綾攝）

▲紙風車劇團將於10/28在南投帶來《挪吒鬧龍宮》。（圖／記者林育綾攝）

其他還有紙風車劇團，將於10/28在南投帶來《挪吒鬧龍宮》，團長任建誠表示，這齣劇作才剛於匈牙利演出，陪伴烏克蘭逃難的孩子們，療癒離鄉背井的心情。相信到南投的演出，也會成為台灣孩子的珍貴童年回憶。

而躍演的《勸世三姊妹》在台北、台中演出時場場秒殺，此次將會在12/16於彰化社頭運動公園演出，讓民眾有機會免費欣賞。

文化部表示，「庄頭劇場 藝日限定」巡演活動，將以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」四大方向作為主軸，發展出當地活動的獨創性及故事性。各場活動當天都將安排特色文創市集，也歡迎18-21歲的青年朋友就近使用「文化幣」，更鼓勵大小朋友一起參與，享受藝文活動的多元風貌。

▼2023「文化平權巡演-庄頭劇場藝日限定」巡演活動場次表。（圖／文化部提供）

▲▼文化部集結台灣表演藝術10大天團，8月到12月將舉行10場「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」巡演免費欣賞。（圖／文化部提供）

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