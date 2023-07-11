吃素愛地球！慈濟、東森購物企業共善推「蔬食拌麵」　12日電視首賣

▲東森購物推出「東森農場蔬食煮藝拌麵組合」將於7/12(三)下午16:10東森購物電視通路46台LIVE開賣，一次推出「味噌拌醬」、「素滷肉拌醬」及「香椿拌醬」等三種口味。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

在素食潮流席捲下，吃素不再麻煩！東森購物今年推出「蔬食餐盒」廣受消費者歡迎，再接再厲推出「東森農場蔬食煮藝拌麵」，一次推出「味噌拌醬」、「素滷肉拌醬」及「香椿拌醬」三款口味，7/12(三)下午16:10在東森購物電視通路46台LIVE開賣，三款素食拌麵醬，加上寬、細麵各6包，一組僅售899元，還可享受東森幣50%回饋，是素食消費者更方便的新選擇。

台灣素食人口突破300萬人，佔總人口13%，名列世界第二！隨著素食潮流的席捲，越來越多人選擇過上素食生活。然而，對於想要改變飲食習慣的人來說，素食料理的準備和烹飪可能是一個挑戰。東森購物看到消費者需求，研發出「東森農場蔬食煮藝拌麵」，希望為消費者提供方便、美味的素食選擇。

▲東森購物推出「東森農場蔬食煮藝拌麵組合」。

▲東森購物新推出「東森農場蔬食煮藝拌麵組合」，三種口味，圖為「香椿拌醬」。

三種口味的醬料，「味噌拌醬」是一種以味噌為基礎的調味醬，為拌麵增添濃郁風味。「素滷肉拌醬」以素肉和滷汁混合製成，賦予拌麵獨特的滷味。「香椿拌醬」則以新鮮香椿為主要成分，給拌麵帶來獨特香氣和口感。通過「東森農場蔬食煮藝拌麵」，消費者無需花費太多時間準備食材和調味料，只需將麵條煮熟後，添加自己喜歡的拌醬即可。這三款口味的結合，也讓消費者在享受美食的同時，品味到不同的風味體驗。

▲東森購物與慈濟慈善事業基金會簽署「企業共善」合作協議書。

東森購物一直以來致力於提供優質的商品和服務，並且緊跟市場的潮流趨勢，今年二月推出「蔬食餐盒」廣受消費者歡迎，為人們提供簡單又美味的素食選擇。值得一提的是，東森購物與慈濟基金會今年2月簽署企業共善計畫，東購推出「共善專區」商品，將銷售金額的1%用於幫助弱勢族群、支持學童教育和協助偏鄉發展。其中包括「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，截至目前已售出超過5萬件，而現在進一步推出「東森農場蔬食煮藝拌麵」組合，除了滿足消費者對素食的需求，更希望通過購買這些商品，還能幫助有需要的人，實現消費與公益的雙贏。

慈濟基金會積極倡導素食文化，認為永續飲食是達成全球淨零排放的有效方法。根據綠色和平統計，如果台灣人一天不吃肉，就能減碳56,510公噸，相當於一年大安森林公園的碳吸附量。不管是素食愛好者還是想要嘗試素食的人，「東森農場蔬食煮藝拌麵」絕對是一個值得期待的選擇。7/12下午16:10請鎖定東森購物電視通路46台LIVE，一起品味「東森農場蔬食煮藝拌麵」所帶來的美味與便利。