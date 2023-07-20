偏鄉公共運輸涵蓋率91%！續推幸福巴士2.0 　交通部：滿足最後一哩路

▲交通部推幸福巴士2.0，為偏鄉公共運輸走完最後一哩路。（圖／交通部提供，點圖放大）

實習記者陳泰宇／台北報導

交通部今（20日）向行政院會報告「偏鄉交通幸福巴士行無礙」推動成效，交通部表示，為了落實偏鄉行的正義及照顧偏鄉居民需求，公路總局近幾年積極推動偏鄉幸福巴士及幸福小黃，公共運輸涵蓋率由105年的70%，已提升至112年6月底的91.9%，未來持續精進幸福巴士2.0，鬆綁法規導入民間資源，讓在地或團體可以參與公共服務，持續推廣交通平權，縮小城鄉差距。

交通部表示，截至112年6月30日止，公路總局共已推動164個鄉鎮共433條路線（含60個偏鄉，244條路線）幸福巴士或幸福小黃，其中幸福巴士有80個鄉鎮共有281條路線（含47個偏鄉，209條路線），幸福小黃則有84個鄉鎮區共有152條路線（含13個偏鄉，35條路線），相較105年均有大幅成長。

交通部指出，為了更有效的運用資源及結合更多力量來改善偏鄉交通，因此持續精進推動「幸福巴士2.0」，包括法規鬆綁、鼓勵民間資源投入、推廣預約媒合平台、整合政府資源及善用在地資源等，具體作為包括讓在地個人或社會團體可以經營運輸服務、鼓勵民間企業捐贈營運車輛設備及經費、建構預約平台整合人車資源等，目前已輔導19個鄉鎮區推動幸福巴士2.0，未來也會持續推廣導入。

交通部強調，目前還有少部分鄉鎮區尚未推動幸福巴士或幸福小黃，公路總局將會加強與地方的合作與輔導，如有需要會全力協助地方來推動，滿足偏鄉最後一哩路的需求，提供鄉親更溫暖、貼心的服務。

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