90歲「毛衣阿嬤」58年送出2000件手織衣！過世前仍心繫偏鄉童

▲薛羅紗每年耶誕節前把自己手織毛衣送給有需要的孩童，58年間送出超過2000件，大家稱她「毛衣阿嬤」。（圖／蘇俊豪提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

家住台北市的「毛衣阿嬤」薛羅紗，因為母親是裁縫師傅，從小耳濡目染、學織毛衣，年輕時住在金門，她寒冬之際擔心弱勢孩子穿不暖，便抽空織毛衣，入冬前分送給需要的孩子，每年耶誕節前把自己手織毛衣送給有需要的孩童，58年間送出超過2000件，大家稱她「毛衣阿嬤」。而她7月11日過世前一刻，都還心繫偏鄉孩子，在幫孩子們織毛衣，。

1999年921大地震雲林草嶺地區嚴重受創，家人參與災後重建工作時，結識台灣繪本美術館館長蘇俊豪，災後每年透過他送出2、30件手織毛衣給有需要的偏鄉孩子。蘇俊豪表示，其實58年來，阿嬤送衣的地點遍布全國偏鄉，有雲林草嶺、南投中寮、仁愛，桃園大溪、復興，花蓮新城、玉里，台東金鋒、長濱，屏東泰武、瑪家，嘉義阿里山來吉、好茶、番路，新竹、竹東及澎湖、金門。

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高齡90歲薛羅紗，每天只要空閒時就坐在椅子上織毛衣，蘇俊豪說，織毛衣耗眼力，阿嬤7、80歲時家人曾勸她不要織了，但她一樣有空就坐在椅子上織毛衣，有時一天織好幾個小時，阿嬤曾說，寒冬不能讓孩子受凍，會持續織到手不能織才停。

蘇俊豪表示，「阿嬤真的織到手不能織！」過世前一刻手還在織毛衣，阿嬤的女兒退休後有空也跟阿嬤一起織毛衣，需要較細工的接縫及收尾工作都由女兒負責，阿嬤與女兒今年共織了128件成品，2件未完成女兒會幫阿嬤織好，也會完成阿嬤遺願，在年底耶誕節前夕幫她送出最後一批毛衣。