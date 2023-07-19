計程車高齡駕駛管理要加嚴？交部：逾68歲體檢已採「最嚴標準」

▲新北中和一名女子過馬路時遭右轉的計程車駕駛撞上捲入車底，搶救8天宣告不治。（圖／蔡先生提供）

記者李姿慧／台北報導

新北中和28歲人妻6月27日過馬路遭右轉計程車撞死，由於小黃司機69歲且戴助聽器，讓高齡職業駕駛行車安全受關注，由於該駕駛今年2月才體檢且合格，初判肇因是未依規停讓。針對外界要求高齡駕駛管理加嚴，交通部表示，68歲以上職業駕駛採最嚴格體檢，該駕駛體檢合格，將持續關注，未來若有需要將會討論。

交通部表示，現行68歲至70歲小型車職業駕駛人體格檢查是最嚴格標準，檢查項目包括失智症、白天嗜睡、癲癇、運動心電圖等，最後還需經醫師簽證合格。前開的檢查項目也是經過交通部駕駛人醫學諮詢會與相關醫學專業團體討論通過。

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針對6月27日該起車禍，由於計程車駕駛已69歲，且戴助聽器，引發受害者家屬質疑交通部怎可讓這類職業駕駛人持續上路，外界也出現要求對高齡駕駛管理加嚴聲浪，交通部表示，這一案的計程車駕駛人駕照狀態為「正常」，民國96年至112年均依規定每年辦理體檢及駕照審驗合格，最近一次審驗日期為112年2月18日，其中體格檢查表之聽力項目為合格，有備註已配助聽器，醫師綜合評估為「合格」。

▲新北中和一名女子過馬路時遭右轉的計程車駕駛撞上捲入車底，搶救8天宣告不治。（圖／蔡先生提供）

由於因應高齡化社會，計程車職業駕駛年齡限制自民國99年從65歲放寬延至68歲，民國106年再自68歲延到70歲。根據公路總局規定，計程車駕駛逾60歲需要每年換照和體檢一次，小黃職業駕駛年齡上限，體檢項目依據年齡增長更趨嚴格，其中68歲以上體檢增加失智症、白天嗜睡指數、睡眠品質、運動心電圖檢查、尿液、血液、生化檢驗等，目前超過60歲的計程車職業駕駛人數為6萬0582人。

交通部官員指出，現行道安規定對68歲到70歲計程車職業駕駛人，有最嚴格體格檢查要求，不能有失智、癲癇，要做運動心電圖，且要經過醫生綜合評估合格才可以駕車，項目經過交通部駕駛人學醫學單位等通過，昨天該名駕駛體檢合格，並沒有太大狀況要檢討，將持續關注，未來如果有需要，會請公路總局邀相關單位討論。

交通部表示，昨天該起事故是否與戴助聽器有關仍要釐清，不能因為戴助聽器，或反應比較慢，就與撞死人劃上等號，這應該是兩件事；目前交通部對於高齡駕駛已採適當較高標準的管理規定，各監理機關持續落實。