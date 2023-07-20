人妻斑馬線遭撞死！民團怒吼「改革駕訓制度」　交長：虛心接受

▲新北中和28歲女子「花花」過馬路遭右轉計程車撞死，蔡姓丈夫與行人零死亡推動聯盟重返傷心地召開記者會。（圖／記者陸運陞攝）

記者李姿慧／台北報導

28歲新婚妻6月底在新北市中和區景平路、安樂路口過斑馬線，遭計程車直接撞上，8天後不治死亡，其先生與網紅Cheap、「行人零死亡推動聯盟」召集人林柏勛等人，今(20日)回到傷心地召開記者會，質疑重罰6千無效，並提出不適任駕駛退場、改革駕訓制度等交通改革建議。交長王國材表示，有好建議將虛心接受。

行人零死亡推動聯盟將在8月20日下午4點舉辦「還路於民大遊行」，遊行路線將從凱道出發。如今再發生行人行走斑馬線遭撞死事故，行人零死亡推動聯盟今也與受害者家屬回到傷心地召開記者會，質疑重罰6千無效，並提出高齡駕駛管理強化、不適任駕駛退場、改革駕訓制度等多項交通改革建議，要求正視系統性交通暴力。

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交通部長王國材今前往高雄考察交通建設受訪表示，不管是交通部或是民間團體，針對行人路權希望政府重視，民間團體跟交通部立場一致，交通部除5月發函給全台22縣市，希望各縣市政府對人行設施和交通設施改善，包括行穿線退縮、建置行人專用時相，中央和地方一起配合進行。

7月起警方對汽車不讓行人重罰6千元大執法，王國材指出，透過7月1日大執法，也看到停讓行人文化慢慢在養成中，民間團體想法跟交通部一致，不管為這一代或下一代，讓台灣有停讓行人文化，確保自己和家人能安全過馬路，民間團體所提的建議他還沒看到，但提升安全目標一致，若有好的建議會虛心接受。