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松益發建築集團深入偏鄉　六龜山地育幼院做公益散播愛

▲▼松益發建築集團,偏鄉,六龜山地育幼院,公益。（圖／業者提供）

▲松益發建築集團董事長解雲松帶領同仁前往六龜山地育幼院，身體力行、拋磚引玉播下善的種子。

圖、文／松益發建築集團提供

知名建商松益發建築集團繼年初舉辦慈善之夜，捐贈100萬元予高雄市政府社會局為獨居的長輩以及弱勢團體盡一份心力後，本月19日全體同仁在董事長解雲松帶領之下，深入探訪距離高鐵左營站1個多小時車程的六龜山地育幼院，滿載的物資代表著松益發滿溢的心意，期待「取之於社會，用之於社會」，藉由此次身體力行、拋磚引玉播下善的種子，相信有朝一日能夠結成善的果實。

高雄市六龜區基督教山地育幼院是由已辭世的楊煦牧師及林鳳英女士夫婦於民國53年所成立，曾收容過上千位父母雙亡、家庭遭受重大變故或遭遺棄、受虐、流浪街頭及受保護管束等之孩童，歷經僧多粥少、交通不便、自然天災等困境，最終集齊社會眾人的力量，建築出一個可以讓孩子們遮風避雨的家。

院長楊子江說「六龜山地育幼院就像是部落的一個大家庭，不管是6個人，還是120人，大家庭的特質是不會改變的。」育幼院歷經10年精心改建，於2021年正式完工啟用，建築師運用清水模材質與天然石頭、木材，混合搭建，打造兼具浪漫及實用性的公共與生活空間，對於不同建築美學的吸納，也是松益發建築集團這一趟旅程不可多得的珍貴收穫之一。

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