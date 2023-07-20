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行人悲歌再起！學者：易肇事路口設「行人專用時相」分流

 記者李姿慧／台北報導

一名人妻6月底在新北市中和區景平路、安樂路口過斑馬線，遭計程車直接撞上，送醫後8天不治死亡，曝光影片更顯示該駕駛右轉通過斑馬線並未減速停讓，該路口10天內更發生2起車禍。學者表示，應檢視路口交通工程，包括設置行人專用時相，另也可評估65歲以上高齡計程車駕駛增加認知檢測，讓不適任者退場。

新北中和一名28歲女子6月27日上班途中行走斑馬線，突遭右轉計程車撞上，送醫搶救8天仍宣告不治，其丈夫質疑小黃司機69歲且戴助聽器，「交通部怎會讓這種人持續上路」。公路總局昨指出，計程車駕駛逾65歲每年要體檢換照一次，該駕駛今年2月體檢合格，且在助聽器輔助下聽力也通過檢測，該起事故初判是駕駛未依規定停讓導致。

而根據該肇事計程車曝光行車紀錄器影片顯示，該計程車右轉後行經斑馬線，看不出有減速停讓動作，接著就直接撞上行走斑馬線女子。另據警方指出，該路口10天內已發生2起車禍，除6月27日該名行人在斑馬線遭撞外，7月6日凌晨也發生機車騎士撞上轎車死亡車禍，也遭質疑該路口已連2起車禍，設計上是否也有問題。

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▲▼ 新北中和一名女子過馬路時遭右轉的計程車駕駛撞上捲入車底，搶救8天宣告不治。（圖／蔡先生提供）

▲新北中和一名女子過馬路時遭右轉的計程車駕駛撞上捲入車底，搶救8天宣告不治。（圖／蔡先生提供）

針對再發生行人地獄憾事，交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰則點出可從兩層面思考，李克聰表示，首先可思考從交通工程層面改善，其中包括行人行穿線往後退縮，增加汽機車停讓時間和空間；另外也可以考慮設置行人專用時相，讓人車分流，都會有效果。

此外，李克聰也建議加強高齡計程車駕駛管理，根據現行規定，計程車駕駛年齡上限為70歲，除60歲以上需每年體檢和換照一次外，隨年齡增長體檢將加嚴，68歲以上計程車駕駛除體檢外，還需加做認知檢測。李克聰指出，若有聽力障礙或身心功能較受限的職業駕駛人，會不會影響判斷或反應比較慢，可諮詢相關醫學專家，若會有影響，則要考慮下修到65歲以上計程車駕駛增加認知檢測把關。

▲▼ 新北中和一名女子過馬路時遭右轉的計程車駕駛撞上捲入車底，搶救8天宣告不治。（圖／蔡先生提供）

▲新北中和一名女子過馬路時遭右轉的計程車駕駛撞上捲入車底，搶救8天宣告不治。（圖／蔡先生提供）

李克聰強調，若計程車駕駛轉彎過斑馬線沒有減速就撞上，可能完全都沒注意或沒看到行人，轉彎時看到行穿線就應該要減速慢行，沒有減速用正常速度通過風險很高，另也可能是反應慢，因此透過增加65歲以上職業駕駛認知檢測，可更了解駕駛是否適任或是否需要繳回駕照。

由於交通部今年5月發函全台22縣市要求在極短期內針對易肇事路口，推動設置行人專用時相與行人早開時相，讓行人和汽機車分流，或檢討退縮行穿線，考量短期建置仍需要時間，6月底加重汽車不讓行人罰6千元並透過大執法矯正停讓文化，不過據悉，部分地方政府建置速度較慢，部分地方政府考量汽車反彈塞車，設置進度不如預期。

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