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「元配根本不認識王鴻薇才拒絕！」　Kolas還原記者會取消真相

▲▼民進黨中執會後提名記者會 花蓮縣長被提名人Kolas Yota 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）遭爆去年與已婚李姓隨扈不倫戀，國民黨立委王鴻薇原訂18日偕正宮周女士與律師召開記者會卻臨時喊卡，並稱周女士受各方壓力要求撤告，對此，谷辣斯也澄清並無施壓。谷辣斯19日再度透過臉書還原當天記者會臨時喊卡的真相，並稱周女士根本不認識王鴻薇才拒絕。

谷辣斯指出，國民黨立委傅崐萁及其律師林武順強逼李性隨扈的妻子（以下稱原告）出席昨日王鴻薇的「谷辣斯壞人家庭 賴清德出來主持公道」烏龍記者會，原告稱不認識王鴻薇，因此拒絕。她控訴，昨天王鴻薇的烏龍記者會被迫取消，疑似為找理由下台階，謊稱是她恐嚇原告，原告才不敢出席；而傅崐萁即惱羞成怒，無中生有，公然誹謗她「破壞家庭」「意圖婚外生子」「傷風敗德」，但被問及他本人的性騷案，反稱有女性媒體人指控他性騷是把MeToo「當武器在使用」。

谷辣斯再提到，根據她與李家人共同的友人轉述，原告稱不認識王鴻薇，就在王鴻薇召開記者會之前幾個小時，當天凌晨，原告或許在家人的勸服下逐漸了解「聖母峰」事件的來龍去脈與全貌，或許有其他考量，她不清楚原因，總之原告婉拒出席記者會，還回覆律師林武順「感謝『 傅委員』幫我這麼多...」。

谷辣斯表示，沒想到林武順竟連環call，於昨天快天亮時多次去電，百般說服後遭婉拒，林還要求若原告本人不出席願代理出席，最後還是遭拒，儘管如此，林武順還是在沒有當事人同意的前提下，在昨天上午透過王鴻薇對外發言，謊稱她恐嚇要李性隨扈妻子撤告，否則要反告原告「侵入住居、強制、恐嚇」，完全無中生有。

此外，谷辣斯指出，6月28日鏡週刊的惡意爆料後，多家不查證的媒體刻意形塑原告律師林武順「親綠」形象，稱是曾為前民進黨主席黃信介「元帥東征」到花蓮選立為控訴國民黨做票，幫黃信介打贏官司的律師云云；媒體刻意不提，林律師多年來為傅家主政的花蓮縣政府打官司，為其提供法律協助的案件數可能已破百，其中自包括涉嫌土地炒作的「東洋案」、捲入環保爭議的「卜蜂案」、涉嫌收買媒體的「媒體採購案」，都有律師林武順為傅崐萁與徐榛蔚主政之花蓮縣政府提供法律協助或顧問的紀律。

谷辣斯強調，早在週刊不查證的惡意爆料之前，曾有李家親人聽聞謠言向她詢問到底真相為何，她皆悉心說明，交代全貌，並多次表達，李先生才是這起事件的關鍵，請去問李先生本人。

谷辣斯提到，她早也向這位李家人說，希望李先生與妻子幸福美滿，到今天她依然如此祝福他們，希望可愛的孩子們平安順利長大，她喊話，這位曾與她對話的李家人若願意，也應誠實出面，證實她所言為真。她最後再度強調，真相正逐漸被釐清。

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