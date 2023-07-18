傅崐萁被爆性騷自清反控「趁亂讓鏡電視上架」　NCC駁斥：兩案無關

記者蘇晟彥／台北報導

國民黨立委傅崐萁6月遭爆涉性騷《鏡文學》總經理董成瑜，國民黨17日表示查無實據。傅崐萁今（18）日召開記者會指出，這起性騷擾案是鏡週刊社長裴偉跟國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，為使鏡電視暗渡陳倉的一場圍魏救趙大戲。對此，NCC發聲明駁斥，立委遭指控性騷擾一事與該會審查鏡電視相關案無關，請各界勿混為一談，特此澄清。

▼傅崐萁記者會並說明性平案。（圖／記者屠惠剛攝）





NCC聲明全文：

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，該會依法處理鏡電視負責人變更及上架案，與國民黨立法委員傅崐萁遭指控性騷擾一事無涉，特此說明。

NCC就外界對鏡電視負責人變更等案件之疑慮重申，鏡電視公司為民間企業，各項程序及審議期限皆依照相關規定辦理，且數次赴立法院備詢及進行專案報告，並依照立法院交通委員會決議請相關部會協助調查，就外界所關切之事項已窮盡行政調查之可能。

NCC強調，在同類型的申請案中，該會已用最嚴格的審查密度及強度，檢視鏡電視所提負責人變更及有線電視系統經營者申請上架鏡電視新聞台案，並且業已於該公司申設新聞台時附加附款，要求鏡電視公司不得在人力、系統上與鏡週刊共用，以及要求股東不得轉讓股份或代持等，以確保該新聞台能穩健經營。

NCC表示，至於立委遭指控性騷擾一事與該會審查鏡電視相關案無關，請各界勿混為一談，特此澄清。