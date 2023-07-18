Kolas批「霸凌者」　王鴻薇反嗆：原配怕妳，我可不怕！

▲國民黨立委王鴻薇受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者詹宜庭／台北報導

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）遭爆去年與已婚李姓隨扈不倫戀，立委王鴻薇原訂18日偕正宮周女士與律師召開記者會卻臨時喊卡，並稱周女士受各方壓力要求撤告；谷辣斯則澄清未施壓正宮，痛批王鴻薇是「霸凌者」，強調真相將被釐清。對此，王鴻薇反擊，「元配怕妳，我王鴻薇可不怕妳！」

王鴻薇透過臉書發文表示，對於谷辣斯顛倒是非，指控她為「霸凌者」，她不禁質疑，事發至今谷辣斯沒有對元配有道歉過，也沒有悔意，難道是想等風頭過了出來洗白嗎？從開始到現在，一副「聖母峰」的高姿態，難怪元配會備受壓力，「但請妳搞清楚，元配怕妳，我王鴻薇可不怕妳！」

王鴻薇開嗆，用政治轉移焦點，就是民進黨人的一貫技倆，她質疑「是我去讓你發生不倫戀的嗎？我幫受害的元配發聲是霸凌嗎？那妳對受害者造成的傷害又是什麼？套句前新竹市長林智堅的名言『是非可以這樣顛倒嗎？』」

此外，王鴻薇也喊話，她不知道元配是否會在諸多壓力下，無奈地忍氣吞聲屈服，因此她先把元配的狀子公開，以免被谷辣斯「掩蓋真相」。

▼正宮提告總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇，點圖放大）

