　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Kolas批「霸凌者」　王鴻薇反嗆：原配怕妳，我可不怕！

▲國民黨立委王鴻薇受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨立委王鴻薇受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）遭爆去年與已婚李姓隨扈不倫戀，立委王鴻薇原訂18日偕正宮周女士與律師召開記者會卻臨時喊卡，並稱周女士受各方壓力要求撤告；谷辣斯則澄清未施壓正宮，痛批王鴻薇是「霸凌者」，強調真相將被釐清。對此，王鴻薇反擊，「元配怕妳，我王鴻薇可不怕妳！」

王鴻薇透過臉書發文表示，對於谷辣斯顛倒是非，指控她為「霸凌者」，她不禁質疑，事發至今谷辣斯沒有對元配有道歉過，也沒有悔意，難道是想等風頭過了出來洗白嗎？從開始到現在，一副「聖母峰」的高姿態，難怪元配會備受壓力，「但請妳搞清楚，元配怕妳，我王鴻薇可不怕妳！」

王鴻薇開嗆，用政治轉移焦點，就是民進黨人的一貫技倆，她質疑「是我去讓你發生不倫戀的嗎？我幫受害的元配發聲是霸凌嗎？那妳對受害者造成的傷害又是什麼？套句前新竹市長林智堅的名言『是非可以這樣顛倒嗎？』」

此外，王鴻薇也喊話，她不知道元配是否會在諸多壓力下，無奈地忍氣吞聲屈服，因此她先把元配的狀子公開，以免被谷辣斯「掩蓋真相」。

▼正宮提告總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇，點圖放大）

▲▼正宮提告總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

ET快訊
想永遠躲泰國！台夫妻「吸金39億」逃亡21年　擁菁英簽證洩底
提前2.6hrs到桃機已排爆！　他驚：一定要提早
提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」！　完整私訊曝光
闖北檢屋頂掛民進黨旗　一審判決出爐
陸生團赴文大交流　北大生：琴聲一響就感覺「兩岸同根同源」
22歲華航準空姐遭聯結車輾頭亡！　家屬提國賠贏了
夏宇童陪穿婚紗哭了　熊熊反笑爆：終於不是遇到渣男

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

716遊行後「柯粉」持續出征　綠觀察：柯社群負面聲量上升

承諾下半年不缺電　陳建仁：我估計電價也不會再調

嗡嗡包絕版！蔣萬安今年不發了　國慶改採「北市府周邊野餐＋市集」

傅崐萁被爆性騷是為鏡電視上架？鏡電視駁斥：勿為政治聲量抹黑

反擊Kolas擺「聖母峰」高姿態　王鴻薇：是非可以這樣顛倒嗎？

Kolas批「霸凌者」　王鴻薇反嗆：原配怕妳，我可不怕！

北市「重陽敬老金1500元」回來了！ 條件、領取方式一次看

李德維追問周玉蔻「性霸凌」案　陳建仁：不評論個案

山雨欲來？藍723全代會議程「縮水半天」　防堵換侯勢力翻盤

訪高雄見亡夫銅像頻拭淚　安倍昭惠：會繼續為台日努力！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！　「學習控制身體中」：讓粉絲失望了

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

716遊行後「柯粉」持續出征　綠觀察：柯社群負面聲量上升

承諾下半年不缺電　陳建仁：我估計電價也不會再調

嗡嗡包絕版！蔣萬安今年不發了　國慶改採「北市府周邊野餐＋市集」

傅崐萁被爆性騷是為鏡電視上架？鏡電視駁斥：勿為政治聲量抹黑

反擊Kolas擺「聖母峰」高姿態　王鴻薇：是非可以這樣顛倒嗎？

Kolas批「霸凌者」　王鴻薇反嗆：原配怕妳，我可不怕！

北市「重陽敬老金1500元」回來了！ 條件、領取方式一次看

李德維追問周玉蔻「性霸凌」案　陳建仁：不評論個案

山雨欲來？藍723全代會議程「縮水半天」　防堵換侯勢力翻盤

訪高雄見亡夫銅像頻拭淚　安倍昭惠：會繼續為台日努力！

台灣排球盛事永信杯開放報名！恰逢第50屆睽違2年回歸

Selina挺7月肚浮潛…一上岸驚覺「怎沒胎動」！緊張：該不會被勒到

台股交易量4884億創2年新高　三大法人聯手賣超136億

2現象發酵催化　房屋繼承量年增22%創新高

暴雨時「打高爾夫」　大邱市長挨轟失職反嗆：周末為什麼不能打球？

搭上AI列車「仁寶股價」默默追上！他4天前就預告會漲：員工狂加班

53歲工藤靜香養生秘訣公開！自爆不愛運動、「飯前吃水果」超重要

陸男睡醒「腦梗死」　冰鎮綠豆湯竟是元兇！

德國電競選手ID竟取「希特勒」　秒關遊戲無用...馬上遭到隊伍解約

一座餐檯即一家餐廳！漢來吃到飽新品牌10月開幕　9月開放訂位

電扇殼突掉滾向午睡祖孫　爺肉身護娃兩人險遭砸中

政治熱門新聞

朱學恒YT頻道悄悄改名　準備復出？

Kolas澄清未施壓正宮！　痛批王鴻薇「霸凌者」

谷辣斯爆不倫隨扈！王鴻薇偕正宮記者會突喊卡　因「壓力太大」

舉「年輕人不需要柯文哲」遭控職業學生　本人回應

王婉諭沒罵黃國昌　柯認錯：因她一直被噓

ET專訪／柯批王婉諭罵黃國昌有夠白目

基隆立委選戰爆黑馬　無黨籍王醒之宣布參選

ET專訪／柯談藍白合：誰能代表藍？

ET專訪／柯曝月花300萬「乞丐戰法」

ET專訪／柯文哲祭4招　租屋補貼敢申請、拿得到

陳文茜、楊照助拳拚空戰　郭台銘獨立參選8月掀牌

ET專訪／柯提金廈大橋：有問題炸掉就好

漢光亮點！金門戰車浩蕩馳騁民眾搶拍

家長不滿視察私幼稱「小朋友很緊張」　侯友宜：是來關心老師　

更多熱門

相關新聞

Kolas澄清未施壓正宮！　痛批王鴻薇「霸凌者」

Kolas澄清未施壓正宮！　痛批王鴻薇「霸凌者」

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）驚爆去年與已婚李姓隨扈不倫戀，國民黨立委王鴻薇原定18日上午將偕正宮周女士與律師召開記者會，卻臨時喊卡，王鴻薇另召開說明會轉述律師說法，稱周女士遭受警告，如果繼續告谷辣斯，谷辣斯就會告她先生，或是告她侵入住居、強制罪、恐嚇罪等。對此，谷辣斯也透過臉書澄清並未施壓撤告，並大批王鴻薇「霸凌者」，強調真相將被釐清。

轟「谷辣斯不倫戀」傷風敗德　傅崐萁協尋賴清德：還花蓮善良的空間

轟「谷辣斯不倫戀」傷風敗德　傅崐萁協尋賴清德：還花蓮善良的空間

「若繼續告谷辣斯、憂先生工作不保」　正宮記者會突噤聲心境曝

「若繼續告谷辣斯、憂先生工作不保」　正宮記者會突噤聲心境曝

美施壓台研發生物戰劑？　《聯合報》挨告

美施壓台研發生物戰劑？　《聯合報》挨告

谷辣斯爆不倫隨扈！王鴻薇偕正宮記者會突喊卡　因「壓力太大」

谷辣斯爆不倫隨扈！王鴻薇偕正宮記者會突喊卡　因「壓力太大」

關鍵字：

王鴻薇谷辣斯不倫戀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

Ella《浪姐4》奪總冠軍！3台灣女星成團

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

她當翻譯30年退休！阿湯哥邀回當嘉賓「陪在我身旁就好」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面