反擊Kolas擺「聖母峰」高姿態　王鴻薇：是非可以這樣顛倒嗎？

▲國民黨立委王鴻薇18日說明記者會取消原因。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）被爆2022年參選花蓮縣長期間與李姓隨扈發生不倫戀，國民黨立委王鴻薇今（18日）轉述李妻委任律師的說法，指谷辣斯警告李妻，若繼續控告就會告她侵入民宅等罪，但谷辣斯稍早則稱未施壓撤告，並批王是「霸凌者」。對此，王鴻薇回應，「配怕妳，我王鴻薇可不怕妳」，幫受害人發聲是霸凌，那谷辣斯對受害者造成的傷害又是什麼？是非可以這樣顛倒嗎。

王鴻薇原定18日上午9時半偕同李妻與李妻的律師，在立法院舉行「谷辣斯壞人家庭 賴清德出來主持公道！」記者會，但王鴻薇辦公室今上午8時22分通知媒體記者會取消，並於9時19分告知媒體，王鴻薇將9時40分出面說明記者會取消原因。

王鴻薇在記者會上說，李妻至今收到來自家庭、李男、族人陸陸續續傳話，導致壓力非常大，所以昨晚臨時跟律師說自己目前狀況很難面對媒體，因此臨時取消，而據律師轉述，李妻接受道谷辣斯希望她撤告的消息。王也說，李妻到台北開記者會主要目的，就是希望谷辣斯不要透過其他管道對她施壓，希望她撤告；據律師轉述，有人告訴李妻，若繼續控告谷辣斯，谷辣斯就會告李男，或是告她侵入住居、強制罪、恐嚇罪等。

不過，谷辣斯表示，「我從未如王鴻薇指稱透過管道施壓要求撤告。請政客停止消費李家人。霸凌者，你們夠了。」谷辣斯也說，她絕對無意涉入李先生與妻子之間長年生活、就業、感情、財務、孩子教養、離婚與否的衝突，因此她才會說「我不清楚對方『真實的』婚姻狀況」；她要向原告及其家人說明，她同情對方被政治利用，但這場誤會非我而起，也非她原意。

對此，王鴻薇表示，請問谷辣斯，事發至今妳是否對元配有道歉過？是否有過悔意？沒有，難道是想風頭過了出來洗白嗎？從開始到現在，一副「聖母峰」的高姿態，難怪元配會備受壓力，「但請妳搞清楚，元配怕妳，我王鴻薇可不怕妳！」

王鴻薇說，用政治轉移焦點，就是民進黨人的一貫技倆，「是我去讓你發生不倫戀的嗎？我幫受害的元配發聲是霸凌嗎？那妳對受害者造成的傷害又是什麼？」套句新竹市前市長林智堅的名言，「是非可以這樣顛倒嗎？」