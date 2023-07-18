Kolas澄清未施壓正宮！痛批王鴻薇「霸凌者」　強調真相將被釐清

▲總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）驚爆去年與已婚李姓隨扈不倫戀，國民黨立委王鴻薇原定18日上午將偕正宮周女士與律師召開記者會，卻臨時喊卡，王鴻薇另召開說明會轉述律師說法，稱周女士遭受警告，如果繼續告谷辣斯，谷辣斯就會告她先生，或是告她侵入住居、強制罪、恐嚇罪等。對此，谷辣斯也透過臉書澄清並未施壓撤告，並大批王鴻薇「霸凌者」，強調真相將被釐清。

「我從未如王鴻薇指稱透過管道施壓要求撤告，請政客停止消費李家人。霸凌者，你們夠了」，谷辣斯解釋，自己擔任公職、競選期間，嚴守工作紀律，從未與隨扈有親密接觸，日前的「聖母峰」事件，引起社會討論及紛擾，再次向各界致歉。

但谷辣斯強調，鏡週刊「府發言人不倫戀」的系列報導，從未針對對話內容向她或李先生求證一次，連「一次」都沒有，即在「高人」指導下任意解讀，加油添醋，擴大解釋，無比殘忍，後續諸多媒體、名嘴的二手、三手傳播，只聽單方意見，從未查證她在競選期間及選後，每次面臨李先生強烈的情緒表達，是如何建議、安撫李先生需好好面對處理人生困境、與妻子好好溝通的事實。

「我是一個單身、女性的公眾人物，我的努力、奮鬥、感情、工作、生活、心動、節制與痛苦，是我的隱私」，谷辣斯再強調，自己絕對無意涉入李先生與妻子之間長年生活、就業、感情、財務、孩子教養、離婚與否的衝突，因此她才會說「我不清楚對方『真實的』婚姻狀況」（這句話被不斷扭曲成「Kolas謊稱不知道他結婚」）。

谷辣斯指出，許多譯文對話，有出於她的關心、憂慮、也有出於安撫、恐懼，但考量不願摧毀一位警界明日之星，又逢縣長選舉接近倒數不願橫生枝節，她與李先生既是同事又已成為朋友，只希望能透過對話協助李先生度過情緒焦慮、煩躁、憂鬱的難關，走出陰影。

谷辣斯表示，自6月28日週刊惡意爆料以來，這段時間她如同赤身裸體慘遭輿論鞭笞，她與李先生一度簡短的對話，被拼貼扭曲後，讓她付出不成比例的代價，儘管如此，她還是要再次向受到影響與驚擾的家人朋友、支持者致上歉意，也要向原告及其家人說明，「我同情你們被政治利用，但這場誤會非我而起，也非我願意。真相即將被釐清。」