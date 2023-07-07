台中疑出現首例本土登革熱　市府全力防堵擴散

▲台中市衛生局針對台中疑似首例本土登革熱個案活動地區化學防治 。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市疑出現首例本土登革熱個案！1名在台中市沙鹿區租屋的20歲男子，端午節連假後返回台中工作，因發燒就醫檢驗NS1抗原快篩呈現陽性，目前血清檢體已送中央實驗室進一步檢驗。

台中市衛生局疫調發現，該名20歲男子因工作需求租屋在台中市沙鹿區，端午連假期間回台南市東區及仁德區探訪親友，返回台中後於6月29日出現高燒症狀，7月1日至沙鹿區診所就醫因症狀持續未改善，7月6日至醫院就醫採檢NS1抗原快篩陽性後收治住院，中市府跨單位及相關場域全面動員防治並圍堵本土登革熱疫情擴散風險。

衛生局表示，目前已同步通知個案居住地、工作地及活動地區公所，包含沙鹿區、梧棲區、中區、東區、西屯區開設區級防治中心，並執行活動地病媒蚊密度調查，今日全數完成化學防治，降低疫情擴散風險。是

衛生局長曾梓展指出，登革熱為我國第二類法定傳染病，透過病媒蚊傳染，近期登革熱皆是第1型，登革熱典型症狀不明顯，呼籲民眾如有發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀務必盡速就醫，如居住於中市民眾，於發病日3日內主動通報且為確診個案，衛生局將發給民眾500元商品禮券。

衛生局說明，為防堵登革熱疫情擴大，針對NS1快篩陽性個案，不論境外移入或本土個案的居住地與活動地，市府團隊及區公所等將協力執行病媒蚊孳生源清除及化學防治工作，請民眾主動配合各項防治工作，如有拒絕、規避或妨礙情形，最高可依傳染病防治法規定處30萬元罰鍰；另經查獲積水容器有孑孓，除立即輔導改善外，將依據傳染病防治法處1萬5000元以下罰鍰，未改善者將按次處罰。