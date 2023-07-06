他怒高雄登革熱強制噴藥「不在就找鎖匠抄你家」　衛生局回應了

▲本土登革熱疫情燒進高雄，為阻斷社區傳播鏈，高市府針對確診個案啟動社區緊急防治噴藥。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

本土登革熱疫情燒進高雄，為阻斷社區傳播鏈，高市府針對確診個案啟動社區緊急防治噴藥，但就有網友不滿被告知，人不在家就會找鎖匠抄你家，質疑「高雄登革熱噴藥這麼強制的喔？」對此，高雄市衛生局回應，登革熱為法定急性傳染病，依規定需在48小時內完成防治，若民眾抗拒噴藥，依法可開罰6萬至30萬元。

一名高雄網友在PTT上發文質疑，「本來休假要睡到下午，結果媽媽卻說等等就要來登革熱噴藥了，還說如果假裝人不在會被罰5萬，真的不在就找鎖匠抄你家，這真的還假的？高雄登革熱噴藥這麼強制的喔？」

對此，高雄市衛生局表示，依據中央疾管署公布，台南市群聚疫情已達190例，而高雄市目前已發現7例感染源均源於台南的確定病例。為有效防疫，阻斷社區傳播鏈，衛生單位接獲確診案例通報時，立即於24小時內啟動社區緊急防治，針對個案居住地、工作地等社區，劃定半徑約100公尺範圍執行必要的孳生源清除及噴藥滅蚊措施，且依據中央防疫規定於48小時內完成防治。





▲▼登革熱為法定急性傳染病，依規定需在48小時內完成防治，若民眾抗拒噴藥，依法可開罰6萬至30萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

登革熱為法定急性傳染病，在有效防疫而非以裁罰為目的的前提下，防疫團隊會前往應防治社區逐戶通知，請民眾依防治時間配合緊急防疫工作。經通知而未到場配合防治、有疫情風險之虞，可依傳染病防治法第38條，會同相關人員逕行進入實施防治工作。若民眾未配合完成噴藥，依法將可開罰6萬至30萬元。

衛生局強調，防疫視同作戰，現為登革熱流行時期，需要市民朋友的高度共識與合作、配合執行有效防疫工作。經通知親自到場配合緊急防治之人員，其所屬機關、學校、公司團體應依主管機關之指示給予公假，有需請假證明的民眾，可在防治現場請防疫團隊提供請假證明以利請假之用。