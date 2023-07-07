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驚見登革熱孳生源！ 複查秒逮「已長孑孓」　高雄2學校遭重罰

▲▼登革熱。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄今日新增一例境外移入登革熱。（圖／高雄市衛生局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(7日)新增1例登革熱境外移入個案，是一名4日從泰國入境的移工，入境當日就有症狀，但仲介並未通報，衛生局將依法開罰。此外，因應台南登革熱疫情持續，高市府持續針對北高雄進行環境稽查，日前樹人醫專、高苑科大都查獲孳生病媒蚊蟲，近日複查又發現孑孓，已依法加重開罰。

高雄今天沒有新增登革熱本土個案，累計至今共7例；不過今日新增一例境外個案，累計共10例。

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▲▼登革熱。（圖／高雄市衛生局提供）

▲衛生局針對社區家戶噴藥。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局指出，今日新增個案是一名7月4日從泰國入境的20多歲女性國際移工，入境當日由仲介公司接送至宿舍後出現發燒、頭痛症狀，7月5日前往醫院進行體檢，7月6日登革熱NS1快篩陽性，經實驗室檢驗結果為PCR陽性(登革熱第二型)。

衛生局疫調發現，該名個案在可傳染病內曾於仁武區及大寮區宿舍居住，防疫團隊針對2處宿舍周邊半徑100公尺已於今日完成執行社區疫情調查、家戶噴藥、地毯式孳生源清除等緊急防治工作。

衛生局表示，仲介人員沒有主動帶個案至醫療院所就醫、也沒有通報衛生單位，將依傳染病防治法開單告發，可處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

▲▼登革熱。（圖／高雄市衛生局提供）

另外，因應台南登革熱疫情延燒，高市府防疫團頓也針對北高雄持續環境稽查，防疫團隊於6月20日在樹人醫專發現4處陽性孳生源，近日複查，發現校地上的波浪板也已孳生孑孓。而高苑科大在6月23日曾被查獲1處陽點，經複查也發現堆置的廢棄桌椅仍沒有清除，而且也孳生孑孓。

衛生局表示，2校違規狀況防疫單位都已依法開罰並加重裁處，可處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，要求兩校立即落實整頓校內環境及落實巡檢。

▲▼登革熱。（圖／高雄市衛生局提供）

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