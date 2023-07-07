雲林消滅病媒蚊開戰！　國軍動員29化學兵+13各式車輛助清消　

▲縣長張麗善協請國軍化學兵、土庫、斗六等7鄉鎮公所清消車輛及環保志工協助清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣登革熱確診病例累積15例，雲林縣政府及環保局加強登革熱防治措施，縣長張麗善協請國軍化學兵、土庫、斗六等7鄉鎮公所清消車輛及環保志工，今（7）日再次展開疫情熱點古坑鄉全面清消，防治疫情擴散。

登革熱是藉由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播病毒，斑蚊從卵至成蟲約7至12天，成蟲約可存活30至40天，根據縣內登革熱疫調，現在是防治關鍵期，今日上午陸軍第十軍團指揮部出動的三六化兵群29名化學兵、1部中型戰術輪車、2部輕型戰術輪車、2部MD-105重型消毒車、4部MDS-輕型消毒器、4部悍馬車、雲林縣後備指揮部災防聯絡官、古坑鄉輔導中心支援古坑清消。

▲陸軍第十軍團指揮部出動29名化學兵、1部戰術輪車、2部輕型戰術輪車、2部MD-105重型消毒車、4部MDS-輕型消毒器、4部悍馬車、雲林縣後備指揮部災防聯絡官、古坑鄉輔導中心支援清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另縣內土庫等7個鄉鎮市公所及環保局出動的6輛霧炮車、3輛車載式噴霧機、36名清消支援人力，及向台中市環保局借調1500公升藥劑、疾病管制署南區管制中心支援26支熱煙霧機、南亞公司提供乙二醇助煙劑，進行全鄉擴大消毒、登革熱防治宣導及稽巡查，達到全民防治登革熱效果。

縣長張麗善指出，目前縣內確診病例與疑似病例均已收治於專責醫院，民眾平常應注意個人健康情形，把握發病後7-17天黃金時段，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，請儘速就醫、告知旅遊活動史，並配合政府各項室內外化學防治消毒，避免疫情擴散。雲林登革熱病毒為「印尼」株，希望外藉移工能躍踴至篩檢站篩檢，配合防疫措施將予以免責，不會遣返也不會處罰。

環保局長張喬維表示，除了目前熱區防治清消工作，降雨後1週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查，徹底清除廢棄輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，做好回收分類工作，環保局也將加強稽查，一旦查獲積水孳生孑孓，不聽從勸導，將依法告發裁處1200至6000元罰鍰。

▲環保局恢復全縣「環境清潔日」活動落實「巡、倒、清、刷」加強登革熱防治措施，也進行全面預防性消毒，著重病媒蚊孳生源清除工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）