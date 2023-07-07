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花蓮男全身血管都塞住！　連開6次刀撿回一命

▲池先生主動脈弓潰瘍放置主動脈支架後，保留左鎖骨下動脈。（圖／門諾醫院提供，下同）

池先生主動脈弓潰瘍放置主動脈支架後，保留左鎖骨下動脈。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名72歲池姓老翁患有3高，因髖關節疼痛就醫，原以為是舊疾復發，經檢查發現竟是心血管疾病所致，腹主動脈瘤、胸主動脈潰瘍、頸動脈及冠狀動脈都塞住，外加主動脈瓣膜重度逆流，醫師形容「等於全身血管都出問題」，經門諾醫院心臟血管內外科醫師通力合作，歷經1年半共6次手術才撿回一命！
 
池姓老翁早年置換人工髖關節，前年底因雙腿走路疼痛就醫，經骨科、神經外科醫師診斷，問題恐源自心血管疾病，門諾醫院心臟血管外科醫師黃振銘接手治療後，發現老翁全身血管都有阻塞、狹窄問題，需手術修復且複雜度高，先接受微創主動脈弓、腹主動脈支架置放手術。頸動脈阻塞部分，恐會在開心臟手術中，引發中風，需先置放支架。▲池先生主動脈弓潰瘍放置主動脈支架後，保留左鎖骨下動脈。（圖／門諾醫院提供，下同）

腹主動脈瘤和支架置放後。

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「罕見全身性血管阻塞病例！」黃振銘說，很少遇到這麼嚴重個案，老翁的主動脈、腹主動脈、胸主動脈都有問題，在置放支架後，發現心臟瓣膜閉鎖不全，心臟手術術前檢查時，又看到頸動脈及冠狀動脈嚴重狹窄也塞住，於是先請心臟血管內科醫師陳翰興置放頸動脈支架後，才能進行開心冠狀動脈繞道及主動脈瓣膜置換手術。

▲池先生主動脈弓潰瘍放置主動脈支架後，保留左鎖骨下動脈。（圖／門諾醫院提供，下同）

歷經6次手術 池先生感謝醫師的堅持 讓他重拾健康。
 
陳翰興補充，老翁主動脈瓣膜逆流程度大，開刀術前檢查又發現更多問題，包括頸動脈狹窄，在2側均狹窄情況下，很容易在開心手術時，因血液供應不足導致中風，於是共進行2次手術，置放頸動脈支架，手術成功後，再交由醫師黃振銘進行冠狀動脈繞道及主動脈瓣膜置換手術。
 
黃振銘說，內外科醫師攜手努力救回老翁，等於全身性血管均重新修復，在3月手術後出院迄今，復原狀況良好，但仍必須回診及按時服藥追蹤，其中更要注意膽固醇指數，老翁因屬高風險族群，必須定期抽血檢查，低密度膽固醇應小於55mg/dL。

▲池先生主動脈弓潰瘍放置主動脈支架後，保留左鎖骨下動脈。（圖／門諾醫院提供，下同）

池先生感謝心臟內外科醫師的醫治 讓他重獲新生。
 
「感謝門諾醫院心內外科醫師合作無間，救他一命！」池姓老翁說，原以為只是單純髖關節疼痛復發，未料病情嚴重，起初抗拒手術，在其他病友鼓勵下「要他相信黃醫師和陳醫師」，才決定勇敢動刀，歷經6次手術重拾健康，因慢性腎病變及術後出現急性腎衰竭，目前洗腎也從每週3次降為2次，未來將繼續保持少鹽、少油及少糖飲食，相信身體會愈來愈好。
 
醫師強調，池先生有高血壓、高血脂和糖尿病，是心血管疾病的高風險族群。如果有三高慢性疾病患者出現腳麻、腳痛、下肢水腫、背痛、胸悶、喘等症狀，建議讓心臟血管專科醫師評估是否有心血管疾病，才能及早診斷，及早治療。

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