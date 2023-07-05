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台南登革熱發燒成立一級指揮中心！　動員市府局處、衛生所、國軍加強防治

▲台南市累積病例為190例，台南市因應成立登革熱一級指揮中心全力防治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市累積病例為190例，台南市因應成立登革熱一級指揮中心全力防治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市5日下午3時截止，經疾管署研判確診13例登革熱確診病例，目前累積病例為190例，其中仁德區新增6例、東區新增4例、永康3例，年齡介於5歲至77歲，6例由防治中心擴大採檢發現，7例是由診所或醫院通報確診，13例經疫情調查後均與高風險區有居住或活動的關聯性，台南市因應成立登革熱一級指揮中心！

▲台南市累積病例為190例，台南市因應成立登革熱一級指揮中心全力防治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防疫人員針對5日的病例已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

因為目前病例數已符合市府所訂之登革熱流行疫情事件指揮系統一級開設啟動時機，所以黃偉哲市長於5日早上宣布，將疫情指揮中心層級提升至一級開設，由市長擔任指揮官，動員市府各局處、區公所、衛生所、國軍、國營事業及相關單位，全面整合市府資源，共同對抗登革熱。市長黃偉哲表示，台南市現在共有7區出現本土登革熱確診病例，其中大部分的病例皆集中於東區及仁德區交界一帶。

永康區4日亦發現有感染源不明之高度疑似病例出現，考量人口移動快速，各區皆屬一日生活圈內，顯示各區皆有傳播風險，請民眾一定要多加留意自身健康狀況，如有疑似登革熱症狀請立即就醫，以維護自己與家人的健康。市府也會全面啟動整合資源對抗登革熱，嚴格落實各項防疫措施，加強各場域登革熱防治稽查，貫徹強力執法，倘查獲陽性孳生源將逕行舉發，絕不寬貸！

登革熱防治中心蘇世斌主任也再次提醒，近期時有間歇性降雨，容易形成積水孳生病媒蚊，落實孳清是登革熱防治的重中之重，單靠政府的努力成效有限，呼籲市民，雨後務必巡視家戶內外環境，落實孳生源清除，才能澈底杜絕登革熱疫情傳播風險。

▲台南市累積病例為190例，台南市因應成立登革熱一級指揮中心全力防治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另亦提醒市民應加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，由於第一型登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎感染症狀相似，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請臺南市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有上述疑似症狀且有仁德區成功里、仁和里、東區東智里、大智里、永康區五王里活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。

台南市衛生局持續落實社區孳清，4日於東區及安南區共孳生源清除350戶，其中陽性戶4戶，發現205個積水容器，6個陽性容器，衛教449人，開立4張舉發單。另為能積極找出潛在病例，中心於7月4日至7月9日持續設置擴大採檢站，地點位於成功里活動中心(仁德區成功里保華路245號)，為市民提供最及時與便利的採血檢驗服務，服務時間早上8:30至11:30；下午2:00至5:00。

▲台南市累積病例為190例，台南市因應成立登革熱一級指揮中心全力防治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應永康區出現感染源不明之高度疑似個案，7月5日下午2:00至8:00、7月6日至7月7日早上8:30至11:30；下午2:00至8:00，及7月8日至7月9日早上8:30至11:30；下午2:00至5:00，於五王里里民育樂中心(永康區五福街71號)新開設一擴大採檢站，即時為市民提供擴大採檢服務。另本市37區衛生所及登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢服務，請有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。

衛生局指出，化學防治是因應疫情的緊急手段，落實孳生才是防治登革熱的重中之重，惟有從源頭清除病媒蚊孳生源，才能杜絕登革熱疫情蔓延，沒有病媒蚊就沒有登革熱，呼籲全民落實「巡、倒、清、刷」，共同守護臺南健康家園。本市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9或06-3366366防疫專線。

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