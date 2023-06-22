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快抬頭！夜空在眨眼(⇀‿ಠ）火、金星今晚合月　民眾嗨：看到了

▲▼大家抬頭看！天空在扎眼(ಠ‿↼）火星、金星今晚同時合月。（圖／翻攝台北市立天文科學教育館）

▲今晚火星、月球像兩隻眼睛，金星則像嘴巴。（圖／翻攝台北市立天文科學教育館）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市立天文科學教育館表示，6月22日是金星與火星同一天合月傍晚往西邊低空一瞧，配合上眉月就像是一張臉在對著你眨眼睛，上一次有類似現象發生於15年前的12月。

根據北市天文館的天氣預報指出，從地球中心向外看，行星和月球的赤經經度相同時，稱為「行星合月」，通常是一個農曆月之中，該行星和月球比較接近的時候。

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北市天文館表示，22日是金星與火星同一天合月，地心座標所見的金星位在月球以南約3.69°、火星也在月球以南約3.80°的位置，雖然兩者看起來都離月球蠻遠的，但是在當天傍晚往西邊低空一瞧，配合上眉月就像是一張臉在對著你眨眼睛。

▲▼大家抬頭看！天空在扎眼(ಠ‿↼）火星、金星今晚同時合月。（圖／翻攝i屏東～愛屏東臉書）

▲民眾拍攝畫面。（圖／翻攝i屏東～愛屏東臉書）

然而，要在天空中一次對上三個肉眼可見天體，再加上相對位置要這麼剛好並不容易，這次的「眨眼」天象只發生於6月22日的日落後，天色剛暗就可以看見眉月及最亮的金星，19時43分以後（航海暮光終）就應該可以清楚地辨認出紅色火星，配上超亮金星及眉月形成了這次的奇特畫面。

臉書粉專「i屏東～愛屏東」也PO出火星、金星合月的照片，許多民眾紛紛留言，「只有一顆」、「看不到火星…」「有欸，很清楚」、「難怪這麼亮」、「有看到」。

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