郭台銘拉柯文哲看海喊「山盟海誓」　民眾黨團：挺柯選總統到底

▲邱臣遠（圖中）出席31日民眾黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨晚約民眾黨主席柯文哲在金門海邊看海，還稱「我跟柯文哲海誓山盟」，引發討論。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（31日）表示，民眾黨的主張是期盼團結一切可以團結的力量，各種合作形式，「我們都會進一步討論」，因此包含未來誰來搭配副手，民眾黨還是要向天下來徵才、廣納賢才。邱臣遠也說，對於民眾黨黨公職人員跟支持者來說，就是挺柯文哲參選總統到底。

民眾黨團31日上午舉行「最強戰力民眾黨！ 本會期成果報告」記者會，會中媒體詢問，郭台銘邀柯文哲看海，「我跟柯文哲海誓山盟」、「月亮代表我的心」，民眾黨委員對郭柯合作有無信心？

邱臣遠回應，民眾黨跟柯文哲的態度是，在參選2024的過程中，政治是一個說服的過程，所以團結台灣、聯合政府，一直是民眾黨的主張，所以期盼團結一切可以團結的力量，各種合作形式，「我們都會進一步討論」。

邱臣遠說，對於民眾黨黨公職人員跟支持者來說，就是挺柯文哲參選總統到底，尤其這股力量跟民意是非常堅定的，因此包含未來誰來搭配副手或任何合作形式，民眾黨還是要向天下來徵才、廣納賢才，也期盼這過程中有不同的力量、不同的民眾與支持者，可以來跟民眾黨一起來打拼。