23.5度的驚艶！茶香花香咖啡香　花蓮天文旅遊6月再出發

▲▼花蓮天文旅遊系列，6月份舉辦「23.5度品味星空」活動，在星空下品味花蓮在地香氣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年舉辦「流星花蓮-山海星光」9項天文旅遊系列活動，其中「23.5度品味星空」莊園體驗、品味花蓮香氣活動將在6月17日舉辦，即日起開放報名，歡迎大家踴躍參與，在咖啡園及柚園中欣賞璀璨星空，品味迷人的茶香及精品咖啡，快來23.5度品嚐山與海的精萃，體驗山海星光的奇幻相遇！

觀光處長張志翔表示，本次天文活動結合了花蓮特有的「香味」包含蜜香紅茶、精品咖啡及柚園導覽體驗，縣長徐榛蔚一直以來致力推動花蓮的精品觀光、精緻農業，以赤道為中心延伸至南北回歸線的區域稱為「咖啡帶」(Cofee Best)，花蓮位於23.5度北回歸線，是世界精品咖啡最適宜栽培的區帶。同時舞鶴地區也是蜜香紅茶的主要產區，經過小綠葉蟬吸食過後的茶葉吐露天然蜂蜜之香味，每一口都是花蓮陽光、空氣、水的完美結合，呈現出不同的精品級的深度旅遊體驗。

「23.5度品味星空」共舉辦2場次，分別為6月17日瑞穗吉林茶園場及8月12日豐濱海岸咖啡場，藉由茶莊園與咖啡莊園導覽，以及採茶、手烘咖啡的體驗，讓民眾有機會認識茶與咖啡的相關知識。

6月17日活動將由採茶達人謝瑋翔帶領遊客體驗茶農日常，透過茶園導覽尋踏於草木之間，尋覓蜜香來源，解說各項茶知識後品茗，感受花蓮獨有茶香。晚間場地移動至「木日光文旦驛站」，讓遊客享用柚鄉農家獨有的柚子風味晚餐，最後以漫步柚園星空導覽結束當晚的遊程。

活動於5月23日開放報名，共20個名額免費參加，對本次活動有興趣的朋友們，請上「流星花蓮-山海星光」網站（https://reurl.cc/y71b2a）查詢相關資訊及報名。

