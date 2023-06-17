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大陸 大陸焦點 特派現場

赤臘角機場出現「兩個太陽」奇觀　港天文台專家：未曾見過

文／香港01

日落西山，偶有奇景。香港昨（15）日傍晚時分，有市民在赤蠟角機場拍攝「捕捉」到「雙太陽」奇景。天文台前助理台長梁榮武接受《香港01》查詢時表示，有關現場既非「幻日」，亦非光柱現象，未曾見過這個情景，一時被「雙太陽」之謎難倒。拍攝者「Double K」表示，是在拍攝完數張相才發現，故懷疑跟手機內鏡頭混合變焦運算錯誤有關。

有網友在社交平台Facebook分享稱，昨（15）日傍晚時於赤蠟角機場，意外地拍攝到「雙太陽」的奇景，估計與水氣反射有關。從照片可見，灰濛濛的天空出現上下排列的兩個太陽。

天文台前助理台長梁榮武亦被雙太陽之謎難倒。他接受《香港01》查詢，直指「未見過」上述情景。他指，相信現象與水氣反射無關，以往出現多於一個太陽的大氣光學現象有兩個成因，一是天空中有小冰塊（冰晶），折射太陽光線，從而在「真太陽」的左右兩側，出現另外一、兩個類似太陽的影像，該現象稱為「幻日」；另一個則是由冰晶引起的光柱現象。

不過，梁榮武直指，這兩個可能性與昨日赤蠟角機場「雙太陽」奇景的情況完全不同，暫時難以估計背後原因。另外，昨（15）日傍晚天空變色，雨後又粉紅又紫色，與平時黃昏不同，有不少人拍攝到一道彩虹高掛。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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