最亮行星「金星」現身西方天空！比織女星還亮50倍

▲最亮行星「金星」，5月21日日落時西方天空的模擬畫面。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

民眾近期在傍晚時，若望向西方，可以看到一顆明亮的星星，台北天文館指出，這就是「金星」，將在後天（21日）達到「日落時最高仰角」，在夜空中出現的時間長達3個多小時，由於金星離地球及太陽較近，且表面覆蓋著可反射近七成陽光的雲層，其亮度遠遠超過其他星體，目前金星亮度已達-4.3等，比夏夜星空中最亮的織女星還亮約50倍，在無光處甚至可對物成影。

台北天文館表示，太陽系內側行星包括水星和金星，因為和太陽之間離角較小，只有在清晨或傍晚才容易被看見，且時間不長，但觀察行星，通常日落時若仰角越高，落下時間較晚，能觀賞的時間就越長，觀賞條件也越好，這次金星就是這樣狀況。

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台北天文館指出，後天（21日）傍晚18時34分日落時，金星仰角高達42度，為今年最高，要等到當天晚上21時59分才落下，在夜空中出現的時間長達3個多小時，上一次金星在日落時達到相同高度是在2020年8月，而下次則要到2025年1月。

金星亮度將持續升高，台北天文館分析，預估7月時達到最亮，而在這段時間裡都是觀賞金星的絕佳好期，民眾在傍晚時，不妨抬頭向西方天空，看看這顆明亮的行星；民眾若使用10倍以上的雙筒望遠鏡或小型望遠鏡，還可以看出金星如弦月般的形狀，猶如另一個小月亮。