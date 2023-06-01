「火星通過鬼宿星團」明後兩天登場　以肉眼朝西方天空即可觀賞

▲Fried Lauterbac拍攝鬼宿星團與火星位置的模擬合成圖。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

颱風逐漸遠離，台北市立天文館今（1日）指出，平常在市區裡難以看見的巨蟹座「鬼宿星團」，將於6月2日、3日在明亮的火星指引下現身，此時恰巧有行經鬼宿星團的火星，亮度達1.5等肉眼可輕易看見，且為紅色容易辨識，將成為觀察鬼宿星團的最佳指引，預估從天黑後至晚上21時30分前，可往西方天空方向觀賞。

天文館指出，鬼宿星團位於巨蟹座內，距離約600光年，是由近千顆恆星組成的恆星集團，年齡僅數億年，當中有許多明亮的藍白色恆星，以肉眼觀看宛如模糊的雲塊，用雙筒望遠鏡則可分辨出數十顆簇集的小星星，非常美麗。

台北天文館也將於6月3日19時30分起，在YouTube頻道透過望遠鏡介紹這個和火星一樣略帶神秘感的星團，以及與行星運動相關的有趣知識。

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天文館進一步指出，兩千多年前的古希臘天文學家即對「鬼宿星團」有相關描述記錄，中國古代則將其視為「靈魂乘坐的馬車」，因外觀如柳絮般虛幻飄緲、柔弱無力，所以稱為「積尸氣」或「積尸」。現代則以其位於二十八宿中的「鬼宿」而稱為「鬼宿星團」，又因當中恆星看起來如蜂窩般密集，別名「蜂巢星團」，天文界多以編號M44稱之。