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台灣民意基金會：過半新北市民不滿侯友宜處理餵藥案　僅29％認同

▲▼侯友宜 中華民國退休警察人員協會總會成立35周年暨支持侯友宜團結自強大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨總統參選人、新北市長侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／新北報導

新北私幼餵藥案延燒，新北市府被批評行政怠惰、推卸責任，近期勤跑選戰行程的新北市長侯友宜也成為箭靶。台灣民意基金會17日公布「侯友宜處理新北幼兒餵藥案的民意反應」即時民調，數據顯示，57%民眾不滿意侯友宜處理新北市幼稚園幼兒餵藥案的表現，僅21%滿意。就連大本營新北市都有55％不滿意、僅29％滿意。

根據民調，1.9%非常滿意，19.3%還算滿意，31.3%不太滿意，25.4%一點也不滿意，12.4% 沒意見，9.7%不知道。數據顯示，二十歲以上台灣人中，57%基本上不滿意侯友宜處理新北市幼稚園幼兒餵藥案的表現，21%滿意。不滿意者比滿意者多 36 個百分點。

民調顯示，若從6都16縣市角度看，對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的整體表現， 每一個行政區域都呈現過半數不滿意的狀況，新北市選民中，五成五不滿意，二成九滿意。

若和政黨支持傾向交叉分析，民進黨支持者中，74%不滿意侯友宜處理新北幼兒餵藥案的表現，13%滿意，國民黨支持者中，40%滿意，39%不滿意，民眾黨支持者中，61%不滿意，22%滿意，時力與基進支持者都是一面倒不滿意，中性選民多數不滿意，但有49%不表態。

台灣民意基金會游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，新北市幼兒餵藥案發展至今，已引起社會公憤，國人一面倒對侯友宜處理這個案件的表現不滿意，並帶著怒氣。

游盈隆表示，幼兒不應該被餵食安眠藥，這是天下父母心，如果真的發生幼兒被餵食安眠藥，社會希望見到有關當局迅速採取具體有效行政作為，釐清真相，解決問題。如果有關當局處理不當，自然會引起公憤，成為被批評指責的對象。

游盈隆指出，這件事恰好發生在新北市長侯友宜身上，而他也是國民黨提名 2024 總統候 選人，自然引起社會強烈關注，對總統選情已造成衝擊;後續處理若不能給社會滿意的交代，總統選情將雪上加霜。

此次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發
現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年6月12-13日兩天，對象是以全國為範圍的二十歲以上 成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。

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