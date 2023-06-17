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大陸 大陸焦點 特派現場

王滬寧會見夏立言一行　強調「兩岸交流大勢不可阻擋」

▲▼ 海峽論壇，2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲會見現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

第十五屆海峽論壇今（17）日上午將舉行論壇大會，大會前大陸全國政協主席、中共對台二把手王滬寧於上午8時45分，接見了國民黨副主席夏立言和台灣嘉賓團，強調兩岸交流合作大勢不可阻擋。

王滬寧與國台辦主任宋濤等大陸官員，今早與台灣嘉賓團進行會見。台灣方面出席的有夏立言、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、台東縣長饒慶鈴、智庫國家安全組召集人楊鎮浯、國民黨金門立委陳玉珍、民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞等人，還有蔣家第四代蔣友松。

▲▼ 海峽論壇，2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王滬寧與夏立言握手。（圖／記者蔡儀潔攝）

王滬寧在會見時指出，儘管近年受新冠疫情和一些政治因素影響，海峽論壇還是堅持舉辦，台胞克服困難積極參與也很不容易，「我們向大家表示敬佩之意，這也說明兩岸交流合作大勢不可阻擋。」

王滬寧稱，兩岸同胞是一家人，家和萬事興，「我們共同把兩岸關係搞好，符合兩岸同胞的共同利益，也符合全體中華兒女的共同利益。」

▼ 王滬寧走入會場。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 海峽論壇，2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

夏立言發言時首先提到，要代表朱立倫主席當面向王滬寧道賀，也期望他未來能為兩岸開啟嶄新的局面；過去3年多兩岸關係不和睦還有阻隔，雙方交流也受到很大影響，但對所有堅持在兩岸交流崗位上的人士而言，是大家一起同甘共苦的特殊經歷，「相信未來我們能夠攜手共進，再創兩岸佳績。」

夏立言還談及疫後首度實體參加海峽論壇的感受稱，團員們都明顯感受到和過去不一樣的氛圍，看到嘉賓出席踴躍且精神高昂，「我們心裡也感到很振奮，感覺到過去幾年，籠罩在海峽上面陰霾好像漸漸散去，兩岸已度過最艱困的時刻，也會迎新氣象。」

對於陸委會強調海峽論壇是統戰活動，夏立言16日受訪表示，尊重陸委會的看法，但他必須強調，海峽論壇從2009年到現在，的確已經是一個兩岸之間最大的一個交流的平台；台灣這邊去的不只是政黨，民間的各個社團、企業界、年輕人都有去參加，也在過去發揮了它的效用。

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