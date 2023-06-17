民調／引起公憤！57％民眾不滿侯友宜處理餵藥案　藍支持者也不挺

▲新北市長侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北私幼餵藥案延燒，新北市府被批評行政怠惰、推卸責任，近期勤跑選戰行程的新北市長侯友宜也成為箭靶。台灣民意基金會17日公布「侯友宜處理新北幼兒餵藥案的民意反應」即時民調，數據顯示，57%民眾不滿意侯友宜處理新北市幼稚園餵藥案的表現，僅21%滿意。不滿意者比滿意者多36個百分點。就連藍營支持者都有39％不滿意，形成跨黨派社會現象。

▼民眾不滿侯友宜處理餵藥案。（圖／台灣民意基金會提供）



根據民調，1.9%非常滿意，19.3%還算滿意，31.3%不太滿意，25.4%一點也不滿意，12.4% 沒意見，9.7%不知道。數據顯示，二十歲以上台灣人中，57%基本上不滿意侯友宜處理新北市幼稚園幼兒餵藥案的表現，21%滿意。不滿意者比滿意者多36個百分點。

若和政黨支持傾向交叉分析，民進黨支持者中，74%不滿意侯友宜處理新北幼兒餵藥案的表現，13%滿意，國民黨支持者中，40%滿意，39%不滿意，民眾黨支持者中，61%不滿意，22%滿意，時力與基進支持者都是一面倒不滿意，中性選民多數不滿意，但有49%不表態。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，各政黨支持者對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的表現，有不同程度的不滿，但沒有政黨對立的氣氛，這暗示新北幼兒餵藥案，發展至今，已形成某個程度跨政黨的公憤。

游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，新北市幼兒餵藥案發展至今，已引起社會公憤，國人一面倒對侯友宜處理這個案件的表現不滿意，並帶著怒氣。

此次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年6月12-13日兩天，對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。

