快訊／羅智強為倡議「政黨輪替大聯盟」道歉　「暫時不接受訪問」

▲羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委參選人羅智強拋組「政黨輪替大聯盟」，被解讀成不支持總統參選人侯友宜，引發同黨籍人士批評。羅智強今（16日）晚間表示，他本人倡議政黨輪替大聯盟，引起諸多紛擾，本人思慮不周，深感抱歉，鄭重向各界致歉。並進行四個反省。

羅智強說，一、即日起，本次總統大選，不再倡議政黨輪替大聯盟。二、暫停所有政論節目、暫時不接受媒體訪問。三、外界一切批評，皆虛心接受。暫停受訪期間，如有需要澄清說明之事，皆透過臉書說明。四、一如既往，努力耕耘大安區，勤跑基層、努力服務、提出政見。全力以赴贏得大安區立委選舉。

事件起源於，羅智強15日接受媒體人王淺秋專訪時，拋出要組「政黨輪替大聯盟」，認為不管是總統參選人侯友宜還是柯文哲，或任何人當總統都是次要問題，首要問題是政黨輪替；羅也說，政黨輪替也許不是國民黨重返執政，可能是其他政黨上去，也可能是聯合政府。對於「政黨輪替大聯盟」，羅辦下午更預告將於16日上午10時40分舉行記者會；然而晚間7時51分又告知媒體，取消明日記者會，未來會以更漸進式、更能凝聚共識的方式的來進行。

對於拋出「政黨輪替大聯盟」概念，羅智強16日上午在台北市議會受訪時表示，他主要是非常憂心現在在野力量渙散，如果不能政黨輪替，台灣民主將繼續被民進黨的霸道宰制，兩岸可能面臨更大的兵凶戰危、內政持續失修、黑金繼續猖獗。羅說，不管他在選區奔走還是看各項民調，政黨輪替都是台灣人民最大公約數，但可能有「偏侯派」、「偏郭派」、「偏柯派」等，但這些人要能當選總統，就是要政黨輪替，但遺憾昨天拋出此概念後，媒體標題寫不支持侯友宜，這是為什麼要取消記者會的原因了。

羅智強強調，政黨輪替把不支持侯友宜劃上等號，這邏輯他不太懂；政黨輪替大聯盟的概念就是給侯友宜跟柯文哲更多時間，他們用他們的努力、願景、政見，說服台灣人他們是能實現第三次政黨輪替的最佳人選，相信侯對自己有信心實踐政黨輪替。

「我覺得我沒有辦法再沉默不語，因為我看到了非常多的民眾 他們對政黨輪替的期盼。」羅智強說，他希望國民黨成為推動政黨輪替的火車頭，但也希望民眾黨也共同成為火車頭，當大家一起把力量整合起來，政黨輪替才可能實現；雖然記者會暫停，但推動政黨大聯盟的想法跟行動、倡議不會停下來。