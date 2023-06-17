羅智強拋「政黨輪替大聯盟」　費鴻泰狠批：太超過、不恰當

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委參選人羅智強日前提出「政黨輪替大聯盟」概念，但被外界質疑是不挺國民黨總統選人侯友宜，引發同黨籍人士批評，國民黨立委費鴻泰16日也開轟「太超過、不恰當」，並透露「國民黨下個月全代會前有人在搞事」，但此時一定要堅定自己的信心，「如果認為只要一個人勝利，國民黨輸沒關係，這樣的人永遠在政壇上是無法立足的。」

費鴻泰表示，羅智強提出「政黨輪替大聯盟」後，國民黨內部不管是黨工人員、立委、市議員全部都沸騰了，這個事情持平來講太超過。他說，羅智強15日在節目《千秋萬事》中提出籌組「政黨輪替大聯盟」後，有人就立刻就打電話給他，於是他也上網看了羅智強的訪談片段。

費鴻泰指出，台北市第六選區（大安）民進黨與社民黨議員苗博雅合作，如果這時候民眾黨再推出候選人，那當然羅智強會緊張，當然也不只有羅智強一個人，還有好幾位參選人對自己沒信心、對黨沒信心。

「這是有人在搞！有一群人在搞。」費鴻泰分析，國民黨七月開全代會之前都會有人在搞事，這時候如果有人再去成立「政黨輪替大聯盟」就叫做跳船，而跳船最後的結果就是國民黨翻船，本人也一定會翻船的，這種時候還搞這種事情只為自己選舉，「我覺得不恰當。」

費鴻泰說，國民黨推出的總統參選人就是新北市長侯友宜，不可能再換，不可能像8年前一樣再換人。所以他呼籲，不管是抬轎的或是坐轎的人，大家都要穩下心來，「明明知道到下個月全代會前有人在搞，我們也都知道是誰在搞，只是不願意點名而已」。但他強調，此時一定要堅定自己的信心，不要認為一個人勝，國民黨輸沒關係，「這樣的人永遠在政壇上是無法立足的」。