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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「錦囊3人」一出手侯友宜轉危為安　沈富雄曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜持續整合藍營，但侯近期支持度下滑，讓不少支持者十分擔憂。對此，前民進黨立委沈富雄提供錦囊妙計，認為前總統府秘書長金溥聰、前立法院長王金平、前立委郭正亮若能出手，侯友宜就能轉危為安，國民黨內部的矛盾也能一夕而解。

▲▼反對傅崑萁恢復黨籍案，金溥聰、徐巧芯。（圖／記者楊蕓攝）

▲金溥聰。（圖／ETtoday資料照，下同。）

沈富雄在16日播出的政論節目《少康戰情室》中提到，他想了一招錦囊妙計，裡面藏了3個人的名字，他們如果能夠出來幫忙，侯友宜就可以轉危為安，首先這3個人分量很重，其他2位總統參選人找不到這樣的人選；第二，這3個人選戰經驗非常豐富，不論是親身經歷選戰或是幫人操盤，總體經驗加起來沒有人能贏；第三，這3個人來自不同背景，若能湊成團隊，國民黨目前內部的矛盾，都能在一夕之間化解。

沈富雄表示，第一位就是金溥聰，不管是叫主委、總司令或參謀長都可以，「他一度是一人之下，萬人之上，出使上邦，威震全國，聞之心驚，繼之野清」，他出來，國民黨裡面所有的矛盾通通化解。

▲▼國民黨五人小組拜會王金平,王金平會後受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲王金平。

沈富雄的第二位智囊團人選是王金平，「第二個當然是陸軍總司令，就是要陸戰的，這個全台灣、三江五湖、東毒西邪、各路人馬、百工百業，人脈都暢通的，其實只有一個人，王金平。」

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲郭正亮。

最後，沈富雄說，第三個是郭正亮，郭什麼都厲害，天文地理無所不知，每天都能爆料，對空戰不僅知道自己要怎麼打，也知道敵方會怎麼打，「今天侯友宜你不幫他忙，他找不到這些人，但是這3個人出來，我敢保證，你去查一下，過去民進黨、民眾黨怎麼打的，他們最高層的3個人，有這個分量嗎？」

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