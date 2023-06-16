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新北鯨豚海龜回家之路特展　體驗擱淺處理「3要4不原則」

▲新北鯨豚海龜回家之路特展 體驗擱淺處理「3要4不原則」。（圖／新北市動保處提供）

▲新北鯨豚海龜回家之路保育特展。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處於6月16日世界海龜日在新北市政府毛寶貝生命教育園區舉辦展覽「鯨豚海龜回家之路保育特展」開幕式，邀請紀錄片《鯨之聲》導演張弘榤分享拍攝鯨豚救援經驗及心得，中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮也利用鯨豚及海龜模型，示範活體擱淺緊急處理「3要4不原則」，教導正確救援觀念，展期即日起至9月30日止。

新北市有長達145餘公里的海岸線，因應鯨豚海龜擱淺救援需要，設立多達49處鯨豚海龜救援站，動保處配合世界海龜日保育宗旨，與中華鯨豚協會合作，特於今天舉辦「鯨豚海龜回家之路保育特展」，展覽內容包含臺灣周遭常見鯨豚海龜介紹、救援知識及新北市救援案例分享等。希望透過這次展覽呼籲大家，從身邊力所能及處做起愛動物、愛地球，因為環境的變遷不僅影響動物，也與人類生存息息相關。

▲新北鯨豚海龜回家之路特展 體驗擱淺處理「3要4不原則」。（圖／新北市動保處提供）

▲中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮為動保處同仁示範鯨豚救援教學。

導演張弘榤表示，拍攝《鯨之聲》紀錄片期間，看見三起鯨豚活體救援，鯨豚身上的網痕、胃裡的塑膠袋，還有鯨豚皮膚病變，顯示背後有更複雜的人為環境因素，期待這次展出，能讓大家關注到海洋及鯨豚的問題，海洋與生態需要大家的共同維護。展場展示互動式看板可供民眾打卡，亦設置模擬救援體驗區，專人示範以充氣鯨豚、海龜模型及道具，展示救援方式，民眾在展場也可以依圖說實際體驗救援，了解救援人員如何幫助擱淺上岸鯨豚海龜，增加重返海洋的可能性，共同維護動物福利。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮表示，在沙灘看到海龜或鯨豚活體擱淺，需要緊急救援時，首先通報救援單位，救援時應遵守緊急處理「3要4不原則」，包括要扶正、要保濕、要紀錄以及不風吹日曬、不站頭尾、不拉扯、不喧嘩等，希望民眾都能了解緊急救援原則，並提醒非必要時不要隨意觸碰先尋求專業救援，幫鯨豚海龜增加生存的機會。日前在樹林成立「中華鯨豚協會附設海洋野生動物保育暨教育中心」，未來也希望能公私協力幫助更多鯨豚海龜安全踏上回家的路。

▲新北鯨豚海龜回家之路特展 體驗擱淺處理「3要4不原則」。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處同仁為鯨豚覆蓋上濕毛巾保濕。

動保處長楊淑方表示，健康的海洋有助於減緩氣候變遷，減少海洋動物遭到傷害，透過這次展覽要向民眾呼籲海洋保育的重要性，同時宣導若是在海岸邊發現擱淺鯨豚或海龜，不論是活體或是死亡個體，除緊急救援外，切記不要主動觸摸或推回，可藉由「海洋保育類野生動物救援組織網」 （海保救援網MARN）系統通報，撥打118或新北市動保處專線：02-2959-6353，提升活體救援存活率及死亡個體處置。後續毛寶貝生命教育園區也會開設鯨豚救援的系列課程，歡迎大家上「動保處」官網查詢。

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