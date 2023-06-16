三麗鷗家族明星攜手登場　碧潭寫生趣引爆可愛魅力

▲三麗鷗家族明星攜手登場。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「碧潭寫生趣 Colorful Bitan」碧潭地景裝置藝術於今（16日）正式點燈開展，即日起將展出90天至9月13日於碧潭風景特定區東岸廣場和大家見面。而三麗鷗「寫生主題」更是首度在臺灣登場，由「Hello Kitty」攜手三麗鷗家族明星們，一同握著畫筆在畫板中描繪出碧潭，喜愛三麗鷗家族明星的粉絲們千萬不能錯過！

因應暑假來臨，今年新北市政府觀光旅遊局邀請到全球知名IP「三麗鷗家族明星」來台，三麗鷗家族明星是日本企業SANRIO公司的創作角色，角色也為人們創造出無數歡樂與喜悅。副市長劉和然表示，運用寫生主題組合出「碧潭寫生趣 Colorful Bitan」，其中13公尺高的Hello Kitty手持畫筆模樣地景藝術裝置坐落在碧潭東岸廣場，伴隨著其他三麗鷗家族明星，白天讓來訪遊客彷彿走進大型畫布，夜晚（18時至22時）各裝置會點亮溫暖的光輝，伴隨碧潭河岸風景持續閃耀，成為今年夏天新北的打卡新地標。

▲從即日起一路到9月13前，誠摯邀請民眾與家人朋友一起來「碧潭寫生趣」。

今年碧潭地景藝術展出的三麗鷗家族明星們有開朗溫柔「Hello Kitty」、軟萌圓滾「布丁狗」、可愛乖巧「大耳狗喜拿」、天真無邪「美樂蒂」以及懶懶隨興的「蛋黃哥」等5個超人氣明星角色，各個角色鮮明，形象可愛又療癒，其中「Hello Kitty」更是深受各年齡層的民眾喜愛。

「碧潭寫生趣 Colorful Bitan」主題下三麗鷗家族明星們化身為寫生藝術家，在拿著或躺在畫筆上的超萌模樣，引爆可愛魅力，畫板所繪出三麗鷗世界觀下碧潭，除了碧潭獨有山水景致外，仔細看還有碧潭吊橋及天鵝船在河岸悠遊，而「布丁狗」更以畫筆在草坡上繪出「Bitan」英文字樣與愛心另外還有三麗鷗家族明星化身的肖像圖框，鏤空的造型搭配絢爛的燈光，讓人忍不住拿出相機或手機，趕緊拍下美照留念。

▲全台首見寫生風格的三麗鷗家族，其中高達13公尺高Hello+Kitty更是化身為小小藝術家。

觀旅局長楊宗珉表示，在碧潭地景藝術展出期間，碧潭將陸續推出豐富多元系列活動，像是著色、彩繪活動，場場精彩可期，讓大家能感受到新北市滿滿的熱情。更多活動消息請持續關注新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉絲專頁。