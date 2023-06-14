尤伯祥被問教唆偽證爭議緘默未答　鄭麗文轟「懦夫」：你怕什麼？

▲立委鄭麗文14日出席國民黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統府秘書長林佳龍今（14日）帶領尤伯祥等4名大法官提名人到立法院拜會朝野黨團，期間尤被問「教唆偽證」爭議時緘默未答。對此，國民黨立委鄭麗文今（14日）表示，這麼多媒體不就是最好幫自己自清的時候嗎？「你怕什麼？」所以這種偽君子、懦夫行為，就再次證明尤伯祥不適任大法官。

林佳龍14日偕同總統府副秘書長張惇涵，帶領4位大法官提名人朱富美、尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞到立法院拜會朝野黨團。由於尤伯祥被質疑曾教唆證人作偽證，連民進黨立委蘇治芬都反對，然今面對媒體幾度的詢問，尤始終緘默不答。

對此，鄭麗文14日在國民黨團記者會上表示，「我不知道尤伯祥今天來幹嘛？」難道尤覺得到國民黨團拜會，就可以改變外界對其的印象嗎？尤有拿出任何證據，說明其完全未曾教唆證人作偽證嗎？這才是關鍵。

鄭麗文說，如果連法界都對尤伯祥意見這麼多，尤如何有資格成為台灣的大法官？如果尤今天沒帶任何證據來為自己辯護，「那他來幹嘛？他的行為就跟一般政客一樣嘛，你是來怎樣？拜碼頭啊？還是見面三分情，來拜票嗎？」

鄭麗文繼續說，如果尤伯祥覺得自己很清高、覺得這些都是外界的汙衊，那這麼多媒體不就是最好幫自己自清的時候嗎？「你怕什麼？」所以這種偽君子、懦夫行為，就再次證明尤不適任大法官。