看不下去？朱立倫擬接侯友宜競總主委　洪孟楷：黨中央接手很好

▲藍委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜5月17日獲徵召參選總統至今已接近1個月，但多份民調顯示其支持度跌至老三，黨內質疑問題出在侯團隊過於封閉、主動性不足，甚至期盼黨主席朱立倫接手競選團隊。對此，國民黨立委洪孟楷今（14）日直言這個想法「非常好」，並希望黨中央趕快接手競選團隊，好好主導選戰。

這兩天舉凡關鍵民調、菱傳媒民調都顯示，侯友宜總統支持度被民眾黨柯文哲超車，位居老三，令黨內憂心忡忡。立委洪孟楷今天下午中常會後接受媒體聯訪，被問到黨內期盼黨主席接手侯友宜競選團隊，以改善聲勢，洪對此直言「如果有這樣的一個想法的話，非常好！」

洪孟楷解釋，朱立倫之前就已經講說他是最強總教練了，既然是總教練就應該要幫所有場上的選手規劃好，最好的訓練方向、選戰策略，也因此黨中央現在既然有接手侯團隊的方向，他也認為並不可。他更強調，「也應該要結合了，因為畢竟黨中央跟地方黨部本來就有良好的組織，是可以把全國各地組織起來。」

洪孟楷強調，希望黨中央是可以趕快接手，並且好好的主導，讓後選人能夠專心做他候選人的角色，也讓後續選舉行程規劃安排能夠有專業專職專人來負責。他相信，以此分進合擊、互相分工，會令人看到不一樣且可以打仗的戰鬥團隊。