鍾小平自曝民調贏了！確定要被黨紀處分　黃呂錦茹：請他饒過國民黨

▲鍾小平。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市黨部原訂14日揭曉第五選區（中正、萬華）立委初選民調結果，但遲遲沒有結果，最後聲明不會對外公布民調，並送提名資格審查小組審議，使有意爭取提名的議員鍾小平不滿，透露自己在電話民調中勝出。由於市黨部要求爭取提名者不得公布民調，台北市黨部主委黃呂錦茹直言，會黨紀處分鍾小平，「請他饒了國民黨吧！」

國民黨台北市黨部14日未公布中正、萬華立委提名人選，僅發表簡短聲明「今日向3位參選人公布內參式民調結果，比照第一選區初選方式不對外公布，台北市黨部會將民調結果送提名資格審查小組審議。」

但鍾小平14日下午受訪時，自曝在電話民調中領先另外2名競爭者議員應曉薇、郭昭巖大概4至5％，還說助理手抄下來民調數據結果，已經傳給黨主席朱立倫，「接下來就看黨中央什麼時候提名我，已經沒有市黨部的事了！」並希望黃呂錦茹不要以私害公，「拜託黃呂錦茹饒過我！」

針對鍾小平自曝民調贏了4至5％，黃呂錦茹接受電訪時，聽聞此問題，秒答「所以我們會用黨紀處分他！」因為大家已經講好，如果哪個人公布民調出去，就要接受黨紀處分，這並非針對鍾小平一個人，應曉薇、郭昭巖也沒對外公布民調；鍾小平一直說被她針對，但她不會針對個人，「請他饒了國民黨吧！」