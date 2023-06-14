被鄭宏輝控「謀取選舉政治紅利」　游淑慧酸：也太看得起自己

▲游淑慧。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧14日踢爆，行政院顧問、前新竹市議員鄭宏輝曾掏出性器官示意受害者口交，使行政院上午緊急拔掉其政務顧問身分，並要求交通部調查，但鄭宏輝不滿反控游淑慧謀取個人選舉的政治利益。對此，游淑慧14日下午再批，鄭宏輝太看得起自己，如果沒有受害者指控，大家也不會認識這個人。

針對被鄭宏輝指控謀取個人政治利益，游淑慧14日下午於台北市議會受訪時表示，「我覺得他太看得起自己了！這一波#MeToo當中，沒有人是為牟取自己政治利益。」大家都希望可以解決台灣性平問題，讓所有性騷擾案受害者過去隱忍的傷害可得到修復，只有鄭宏輝這樣的人，才會滿腦子上位到政治、選舉，完全沒有反省能力。

游淑慧提及，鄭宏輝還提到女性意願等言論，難道是在暗示受害者自願嗎？受害者看到該篇文章後差點氣到哭，而且鄭稱該篇為匿名抹黑，「但這不是匿名抹黑，我游淑慧是公開具名的把這事實陳述出來！」而且聲稱願意接受司法、行政調查，「不要佔司法便宜，你明明知道性騷擾追訴期已經過了！」況且行政院用史上最快速的切割，已代表心證與態度。

至於鄭宏輝認為游淑慧行為應被社會譴責？游淑慧痛批，「那我們就看看，現在民進黨譴責的是誰？對民進黨來說，可割可棄的人是誰？」如果鄭宏輝自認清白，就去跟開除職務的行政院、交通部，以及民進黨人士說。

游淑慧認為，鄭宏輝自稱已經不是政治人物，這句話也代表了一切，「沒有人會拿你來做政治操作，甚至我們連你是誰，如果沒有受害者指控的話，其實我們也不太認識鄭宏輝這個人。」