批大法官人事同意權案程序過短　賴士葆轟：草率！應提高通過門檻

▲立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對大法官人事同意權案，立院朝野決議從今日開始舉行臨時會，21日進行表決。國民黨立委賴士葆指出，過去大法官從被提名到審議，都有兩個月的時間，現在連過場的時間都簡略為三個星期，批評「在蔡政府眼中，大法官的人事權就是舉手表決的小事一樁」，強調要提高通過門檻，否則將淪為政黨的附隨組織。

前總統馬英九任內提名的大法官林俊益、黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠4人，將於9月30日任滿8年，依法須退職。總統府5月30日公布4名大法官被提名人，分別為最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。

賴士葆表示，立法院今起開臨時會，下星期要審議大法官的人事同意權，過去大法官從被提名到審議，都有2個月的時間，現在連過場的時間都簡略為3個星期，全面執政的傲慢就是這樣，視法治如無物。

「在蔡政府眼中，大法官的人事權就是舉手表決的小事一樁」，賴士葆開嗆，民進黨在國會過半，有如一批現成的表決部隊，無論提名誰都能保證通過，詳細的詢答都可免了。1天公聽會加上1天審查會的簡略程序，相對應於大法官握有憲法解釋權力的崇高地位，簡直草率到不成比例。

賴士葆說，如果期待大法官超越黨派，獨立行使職權，就不應該讓民進黨包辦全額提名權，也不該提名檢察總長邢泰釗妻子朱富美來當大法官，因為將來會有利益衝突的問題；更別說被提名人尤伯祥涉嫌教唆證人偽證的爭議問題，這樣的人選折損大法官的公信力和清譽。

賴士葆批評，蔡政府把立法院當作表決機器，認為只要走完程序，被提名人就順理成章變成大法官，要制衡如此輕忽傲慢的態度，除非提高通過門檻，讓總統蔡英文不提名同一黨派或相同意識形態的人，否則大法官的名器就會被蔡英文糟蹋，如中選會、NCC等獨立機關，淪為政黨的附隨組織。

賴士葆表示，檢驗過去這幾年大法官聲請釋憲審查的案子，只有兩種結果，一是照著執政黨的意思判決，二是不予以受理。他狠酸，當輿論不理解大法官捨棄專業去替政黨效命，或許還會感到遇有榮焉，可以為黨高層服務。