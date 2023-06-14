「也希望是第一名」！侯友宜民調再墊底　洪孟楷：聽到基層焦慮

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

最新一份針對2024總統參選人媒體民調指出，民進黨賴清德支持度37.76％領先，民眾黨柯文哲31.29居次，國民黨侯友宜則21.87%墊底。對於「最強母雞」侯友宜民調再次淪老三，立委洪孟楷今（14）日受訪直言，當然也希望明天做出民調就是重回第一名，不過洪停頓幾秒也說，「但這也是沒辦法一蹴可及的事情」；至於有基層抱怨侯反應都慢半拍，洪孟楷則坦言的確都有聽到，也希望侯團隊能夠加強。

洪孟楷指出，很多的民眾給予不管是關心問候焦慮提醒，當然都有聽到，但如果說焦慮可以讓民調往上升的話，當然可以焦慮，但是事實是焦慮其實沒有辦法幫助，重點還是在於是要努力往前行做好自己應該要做的事情，「我想侯團隊在過去3個禮拜成軍到現在，當然時間是倉促的，但是我們也看到侯團隊現在已經有把按部就班，很多事情已經到位，也許做得不夠的地方，我們還是呼籲侯團隊能夠加強」。

洪孟楷進一步說到，要趕快拿出能夠讓民眾亮眼，並且能民眾能夠信任的一個方向，這才是現階段侯團隊一定要做的事情，「我們在第一線的時候也都有聽到，但我相信我團隊也有聽到我相信侯友宜總統候選人也有聽到。那他一定會用最大的誠意跟最大的努力來去回應所有民眾」。

被問到全代會前侯友宜應該要拉回多少的就是民調數字，才會覺得在全代會前會比較保險的門檻？洪孟楷表示，沒有什麼保險門檻，重點在於隨時都要把最好的戰力給拿出來，當然也希望明天做出民調就是重回第一名，但這是沒辦法一蹴可及的事情，所以其實站穩腳步、一步一腳印，堅定方向堅定目標往方向邁進，相信在不久的將來，絕對侯友宜的民調能夠恢復他原本有的水準，「並且我們期待的就是在明年1月13號之前，我們是領先的，1月13號投票的時候，是能夠獲得最多選票，能夠讓中華民國所有的國民認同支持。」