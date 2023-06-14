侯友宜轟「打詐辦公室有運作？」　陳建仁反嗆：多留心孩子健康

記者陳家祥／台北報導

新北市長侯友宜連日深陷幼兒園餵藥案爭議，14日受訪時反守為攻，批中央打詐辦公室不知道有沒有在運作、是在假裝打假嗎？對此，行政院長陳建仁反嗆，新北市的幼兒園事件全國人民大家都非常關切，呼籲侯市長能多留心在促進孩子的健康、做最好的保障；陳也強調，防詐工作是一定要中央與地方、還有中央跟民間，大家一起努力，少一點口水、多一點努力，才能把打詐工作做好，符合人民的期待。

▲陳建仁出席「TPASS行政院通勤月票啟動記者會」 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



針對新北市長侯友宜質疑打詐辦公室成效，行政院長陳建仁14日受訪說，新北市的幼兒園事件全國人民大家都非常關切，這件事情已經經由檢調進行調查，希望司法單位能盡速調查真相，給國人一個交代。

「對於幼兒園事件發生的時候，我想大家最關心的還是怎麼樣來確保兒童們的健康跟安全。」陳建仁呼籲，新北市的侯市長能多留心，在怎麼樣促進這些孩子的健康上來做最好的保障，這也是大家最重要的期盼。

陳建仁說，要再次說明，政府為了確實做好打詐的工作，已經推動新市代打詐行動方案1.0版，也成立打詐辦公室，「我們要全力把這件事情做好」。

陳建仁強調，防詐工作是一定要中央與地方、還有中央跟民間，大家一起努力，少一點口水、多一點努力，才能把打詐工作做好，符合人民的期待。